«Единую России» уличили в «примазывании» к волонтерам

Общественники-волонтеры, организующие доставку участковых врачей к больным, а самим медработникам — подвоз еды, сообщили о попытке «примазаться» к этой деятельности отдельных представителей партии «Единая Россия». В частности, как сообщил общественник Кирилл Левченко, со ссылкой на одного из волонтеров, последний, получив в столовой еду для врачей, отправился по адресу, указанному в заявке из WhatsApp-группы, однако по данному адресу располагалось не медучреждение, а ПАТП-5, возглавляемое вице-спикером заксобрания области и заместителем секретаря реготделения партии «Единая Россия» Валерием Ильенко.

— Мне было сказано, что врачи сами к ним приедут и заберут, — передает Левченко слова волонтера. — Также сообщили, что будет «съемка», очевидно, для ТВ. Так вот, получается, что поучаствовал в PR-кампании «ЕР», хотя я мог сам спокойно развезти врачам без всякой шумихи.

Как установили общественники, это предложила представительница штаба «Единой России» Ирина Парчайкина, а просьба оставить продукты в партийном штабе дала основание подозревать, что они будут перепакованы в пакеты с единоросовской символикой и позже переданы врачам от имени «Единой России».

— В это место помощница единороссов попросила волонтеров доставить еду, — пишет Кирилл Левченко. — Как она сама потом пояснила — «для перепаковки». Наверное, в пакеты с логотипами «ЕдРа». Не сами же сожрать, в самом деле, они эту еду собрались.

Это косвенно подтверждает и сообщение в комментариях в посту Кирилла Левченко представительницы штаба Навального в Новосибирске Елены Носковец.

— Во «Вконтакте» начали распространяться посты с «техзаданием» по освещению деятельности волонтеров от «Единой России», — рассказывает Носковец. — Задание включает в себя и примеры постов: написать о деятельности волонтеров в регионах, о самых молодых волонтерах, о семейных парах. И обязательно поставить хештеги #ЕРпомогает, #МыВместе, #ЕдинаяРоссия. За несколько дней в социальной сети появились уже больше сотни постов о работе волонтеров «Единой России». Инстаграмы местных единоросов только об этом и пишут уже неделю.

Упомянутая ранее представитель единоросовского штаба Парчайкина сначала пошла в наступление.

— О партийной принадлежности это вы раздули… обеды, которые мы доставляем или в пакетах, или в коробках — без партийных брендов, — обращается Парчайкина к общественникам. — Очень хочется у вас спросить в ответ, а вы сами являетесь ли волонтером? Или в группе состоите для численности? И какие ваши действия и решения вопросов помощи медучреждениям, больным и нуждающимся в пандемию?

На подмогу представительнице единоросовского штаба пришла и ее соратница, представляющаяся Натальей Доброй.

— Если бы символика присутствовала — ничего зазорного, если помогающий решил представиться и не сделать анонимно — в этом плохого нет ничего, — пишет Добрая. — А ваша задача в том, чтобы мониторить сети партии и депутата? Или помогать людям? Ваш приоритет-то в чем? На вопрос, почему не смог сделать это самостоятельно волонтер — вы себе это как представляете? Он приехал с едой к зданию больницы и начал на улице отсчитывать каждую позицию?

Напомним, что, как сообщал волонтер, у него уже была отработана схема доставки еды из столовых в медучреждения, адреса которых указывались в заявках в WhatsApp.

Затем представительницы штаба попытались объяснить ситуацию нехваткой на транспортном предприятии, собственно, транспорта для доставки еды врачам.

— Транспорта хватает, но два дня ситуация была нестандартная, — комментируют «штабистки». — Оправдываться не за что. У нас пять учреждений и район граждан, кому нужна помощь…

Стоит напомнить, что «Единая Россия» неоднократно становилась объектом критики со стороны оппонентов и общественников за то, что приписывает «партийность» проектам, реализуемым исключительно за счет бюджетов разных уровней без участия каких-то дополнительных средств извне.

Фото со страницы общественника Кирилла Левченко в Facebook