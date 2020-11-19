Мэрия Новосибирска будет экономить на ремонте дорог и соцобъектов

— Наши возможности по мобилизации доходов очень ограничены. Российская модель бюджетного федерализма такова, что муниципалитеты/города, в том числе Новосибирск, находятся в самом низу вертикали распределения собираемых налогов. В этом отношении для нас ситуация крайне сложная. За последние 5 лет городской бюджет прирастал скромнее, чем это было на уровне региона. После известных решений в 2014 году (перераспределение НДФЛ) так складывается реальная ситуация, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции.

Он пояснил, что особенностью бюджетной политики являются защищенные статьи расходов (зарплата, социальные выплаты, коммуналка), на которые сегодня приходятся 70% городского бюджета.

— На развитие и решение каких-то инфраструктурных задач остается все меньше возможностей. Мы вынуждены на этом экономить, — говорит мэр. — Начатые проекты, конечно, будут вестись: с благоустройством, с повышением комфортности проживания, но мы будем вынуждены на чем-то экономить. Например, на ремонте дорог. У нас серьезные вопросы по ремонту наших социальных объектов — школ и детсадов. Такие крайне трудные условия сегодня для нас складываются для формирования бюджета на 2021 год и трехлетку.

— Но очень сложно складывается бюджет на следующий 2021 год, на трехлетний период. Расходы и доходы в проекте бюджета запланированы с уменьшением, по сравнению с 2019 годом, — констатировал мэр.

Мэр еще раз напомнил, что выпадающие доходы города из-за ситуации в экономике к концу 2020 года составят 1 млрд рублей. Это меньше, чем ожидалось, из-за помощи, которая была оказана муниципалитету вышестоящими бюджетами.

Помимо экономических потерь, мэр назвал еще ряд тяжелых обстоятельств, сокращающих объем расходов бюджета.

— Я говорю об ущемляющих наш бюджет изменениях, которые внесены в законодательство и начнут действовать с 1 января. Во-первых, изменился порядок зачисления штрафов: с 2021 года штрафы будут аккумулироваться на федеральном уровне. Во-вторых, отменен ЕНВД. Суммарно общие потери составят чуть меньше 1,5 млрд рублей. Согласитесь, это заметная сумма, — отметил мэр. — При этом обращаю внимание, что федеральное законодательство не предусмотрело каких-то мер, чтобы полностью компенсировать выпадающие доходы. Нагрузка по компенсации ложится на плечи субъекта федерации, к которому мы обращаемся за помощью, и на наш муниципальный уровень.

По его словам, недавнее увеличение перераспределения УСН в пользу муниципалитета с 10 до 16,5% несколько изменило ситуацию в лучшую сторону, но не кардинально.

— Полностью компенсировать выпадающие доходы это увеличение не способно. Мы можем рассчитывать только на свои силы и на ту поддержку, которая нам будет оказана со стороны области, — резюмировал Анатолий Локоть.

По информации мэрии Новосибирска, параметры бюджета на предстоящие годы следующие:

2021 год: доходы — 49 625,8 млн рублей, расходы — 50 425,8 млн рублей, дефицит — 800 млн рублей.

2022 год: доходы — 49 233,4 млн рублей, расходы — 50 033,4 млн рублей, дефицит — 800 млн рублей.

2023 год: доходы — 48 499 млн рублей, расходы — 49 199 млн рублей, дефицит — 700 млн рублей.

Фото из группы мэра Анатолия Локтя Вконтакте, размещено Глебом Мельниковым