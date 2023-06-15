Депутаты предложили разрешить беременным женщинам бесплатно парковаться первый час

Депутаты от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесли в Госдуму проект закона, который наделяет беременных женщин правом бесплатно парковаться в первый час стоянки, а также вводит специальный транспортный знак «Беременная». Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы.

Кроме того, законопроект предусматривает создание федерального реестра беременных, порядок ведения которого определит российское правительство.

Авторы инициативы уточняют, что такой реестр должен включать порядок и срок предоставления права для беременных использовать парковки для инвалидов, а также порядок выдачи опознавательного знака «Беременная» для реализации положений законопроекта по аналогии с федеральным реестром для инвалидов.

Владислав Даванков считает, что таким образом женщины в положении смогут припарковаться в любом месте и не волноваться, что из-за проблем с оплатой они не смогут успеть ко времени в женскую консультацию, передает пресс-служба «Новых людей.

Ранее редакция сообщала, что депутат Госдумы призвал ввести карту «Прекрасная Россия».