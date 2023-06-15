В Новосибирске на стройке ЖК Европейский берег рухнул кран с крановщицей

На стройке микрорайона «Европейский берег» по ул. Заровного обрушился подъёмный кран. Находящаяся в его кабине крановщица погибла на месте, спустя полчаса её тело забрали медработники. Об этом сообщают в новосибирских пабликах в соцсетях и телеграмм-каналах очевидцы происшествия.

— Это произошло около 9:05, — сообщается в паблике АСТ-54. — Есть пострадавшие. Повреждены около 10 автомобилей.

Прокуратура области начала проверку по факту падения строительного крана.

— В настоящее время сотрудник прокуратуры выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб. Устанавливаются обстоятельства происшествия, — сообщила пресс-служба ведомства. — Прокуратура даст оценку соблюдения требований техники безопасности при производстве строительных работ.

Напомним, что в конце мая на территории микрорайона «Европейский берег» произошёл ещё один инцидент — загорелась крыша строящегося здания.

Ранее редакция сообщала, как два происшествия в Новосибирской области унесли жизни пятерых человек.