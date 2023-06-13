Депутат Госдумы призвал ввести карту «Прекрасная Россия»

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минэкономразвития с предложением ввести по аналогии с Пушкинской картой карту «Прекрасная Россия» для молодых людей от 18 до 22 лет, передает ТАСС. Согласно инициативе, она даст возможность российской молодежи бесплатно совершать туристические поездки по стране.

Они смогут оплачивать экскурсии, круизы и туры, билеты класса «эконом» на поезд, автобус или самолет, услуги кемпингов, турбаз, гостиниц и хостелов из числа партнеров программы.

По словам парламентария, оптимальный ежегодный лимит средств на карте — около 30 тысяч рублей. При этом, в отличие от «Пушкинской карты», неиспользованные в течение года средства не должны «сгорать».

Ранее редакция сообщала, что названы проекты в сфере туризма, которые получат региональные субсидии на развитие.