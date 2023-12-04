Депутаты утвердили порядок проведения конкурса по назначению мэра Новосибирска

Депутаты городского совета Новосибирска 4 декабря приняли в окончательном чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра города. Решение принято большинством голосов.

Как сообщил в своем докладе председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, после принятия документа в первом чтении в комиссию поступили поправки от спикера горсовета Дмитрия Асанцева, депутата Александра Бурмистрова и фракции КПРФ. Комиссия рекомендовала к принятию лишь поправку Дмитрия Асанцева.

Асанцев предложил, чтобы конкурсная комиссия определяла не только основные требования к содержанию теста, но и организацию осуществляющую разработку вопросов теста для кандидатов в мэры.

Александр Бурмистров (КПРФ) от себя предложил повысить средний балл, который позволит участникам конкурса быть представленными в качестве кандидатов до трех и выше баллов (сейчас 2,6 балла).

— Все из нас проходили школьную систему образования и пятибалльная шкала оценки для нас очень знакома. Один из аргументов перехода на новую систему выборов мэра, было повышение профессионализма. Поэтому, на мой взгляд, оценка 2,6 — а это ниже тройки — не совсем отвечает этому аргументу, — мотивировал он свою поправку.

Фракция КПРФ предложила проведение проверки и оглашение результатов тестирования фиксировать на видео, а собеседование с кандидатами транслировать в онлайн режиме на сайте горсовета в Интернет. Кроме того, предложено указанные записи хранить в открытом доступе на сайте горсовета на протяжении всего срока полномочий мэра.

— Мы считаем, что сохранение прямых выборов для города Новосибирска приоритетно и необходимо. Но, поскольку решение по прямым выборам у нас отменяется, оно должно быть для жителей города хотя бы максимально прозрачным. Поэтому прямая трансляция и размещение в открытом доступе всех видеозаписей по тестированием кандидатов на должность, мы считаем необходимым. Это повысит легитимность выборов мэра по новой схеме, — прокомментировал поправку депутатов Антон Тыртышный.

Во время прений, депутат Светлана Каверзина отказалась голосовать по этому вопросу.

— Если сейчас выбранный мэр вынужден работать на все округа, то после того, как его будут назначать, ему будет достаточно работать на те округа, где есть депутаты от «Единой России», так как их большинство, и он будет зависеть только от их выбора, — заявила она.

Ее поддержал и Антон Картавин, который также изначально выступал против отмены прямых выборов.

— Считаю, что наши избиратели не давали нам мандатные изменения этой схемы и мы их не спросили, поддерживают они прямые выборы или нет. Поэтому голосование по этой теме я считаю недопустимым. Тем более, голосование «за». Избиратели запомнят всех, кто отменял прямые выборы. Всех, кто принимал в этом участие, всех вас запомнят и перепишут, — предупредил Картавин. — Мне выступление моего коллеги напомнило 17 год, когда пришли люди в кожаных куртках и всех «переписали»: кого расстреляли, кого отправили за границу, а кто-то сидел 25 лет без права переписки, — ответил на обвинения Александр Гудовский. — Поправки, которые мы отклонили, не имеют принципиального значения. А принципиальное значение имеет то, что, принимая этот документ, мы берем на себя очень большую ответственность перед горожанами и городом в целом, при голосовании за кандидатуру мэра.

Свое мнение о выборах мэра высказал депутат Игорь Украинцев, который уверен, что лучшим мэром за всю историю города Новосибирска был Иван Севастьянов, который руководил городом с 1963 по 1983 годы.

— Я бы хотел парировать коллегам, которые говорят, что избранный мэр представляет горожан. Я на своем опыте убедился, что всех горожан Анатолий Евгеньевич (Локоть— Ред) не представляет. Самый лучший мэр города Новосибирска был избран депутатами горсовета — Иван Севастьянов. Самый худший, к сожалению, был избран на прямых выборах, которые выборами, по сути, не являлись, особенно во второй раз. Мы сейчас должны прийти к тому, чтобы следующий мэр был не только хорошим хозяйственником, но и в какой-то степени был камикадзе, который вытянет наш город Новосибирск из того болота, в который оказался загнан в последние годы, — отметил он.

Александр Бурмистров, отвечая Игорю Украинцеву, привел свои доводы голосовать против документа.

— Мы рискуем выбрать не то, чтобы мэра хорошего или плохого, мы рискуем выбрать марионетку конкретной строительной компании, которую в настоящий момент формируют большинство депутатов в совете депутатов города Новосибирска. И риски очевидны, что у нас будет не мэр, а ставленник конкретной строительной организации. Этот механизм позволяет легализовать передачу города Новосибирска под контроль конкретного застройщика. А тот совет депутатов, который вы вспомнили, там депутаты были не те и полномочия у них были иными,— констатировал Александр Бурмистров.

Евгений Лебедев (ЛДПР) призвал членов фракции «смириться» с отменой выборов мэра и не отвлекать совет депутатов от работы.

В результате, документ принят большинством голосов. За него проголосовали 35 присутствующих на сессии депутатов, шесть человек проголосовали против. Переход на конкурсный отбор главы Новосибирска произойдет после истечения срока полномочий действующего мэра Анатолия Локтя в 2024 году.

Ранее редакция сообщала, что депутаты горсовета обсудили порядок назначения мэра в Новосибирске.