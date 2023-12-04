В тюрьму на 3 года отправили мужчину, напавшего на полицейского в Новосибирске

Суд признал виновным жителя Новосибирска в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

— Мужчина угрожал, а также применил насилие в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что 24 апреля 2023 года, удерживая в руке молоток, сибиряк распылил в сторону копов газовый перцовый баллончик. Один из полицейских пострадал, у него очень долго слезились глаза.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года. Отбывать его он будет в колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отменил сделку по незаконной покупке земли чиновницей под Новосибирском.