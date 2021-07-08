Депутаты Заксобрания изучат состояние новосибирского футбола

В ходе заседания сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты подняли вопрос о зарплатах российских футболистов и решили проанализировать состояние новосибирского футбола.

— По итогам чемпионата Европы по футболу наша российская сборная является одним из лидеров, но к сожалению, только по уровню зарплат, — констатировал депутат от КПРФ Роман Яковлев. — Станислав Черчесов, тренер российской сборной по футболу, зарабатывает в год около 2,5 млн евро, не считая премиальных и доплат. Почему такие огромные средства уходят на зарплату Черчесова, которого из-за результатов сборной пора отправлять в отставку, — это вопрос риторический… Я предлагаю, на сентябрьской сессии в рамках парламентского часа заслушать отчет Министерства спорта о состоянии новосибирского футбола и перспективах его развития.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив поручил отметить это предложение в протоколе.

Напомним, российская сборная по футболу потерпела разгромное поражение от датчан (1:4). Это лишило ее шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в своем квартете с тремя очками в активе и не смогли сыграть в 1/8 финала Евро. В предыдущих встречах они проиграли Бельгии (0:3) и обыграли Финляндию (1:0).

Напомним, в июне 2019 года правительство области объявило о создании нового футбольного клуба АОН «ФК «Новосибирск». Ранее министр спорта Сергей Ахапов пояснял, что планировалось лишь изменить правовую форму действующего ООО «ФК «Сибирь» на некоммерческое общество. В итоге чиновники решили создать отдельный клуб. Официально поводом для принятия этого решения стали неудачные результаты ФК «Сибирь» в предыдущем сезоне: клуб занял только 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыл из ее состава. В 2019 году ОАО «Стадион Спартак» подало на банкротство ООО «ФК Сибирь» из-за просроченной задолженности клуба, которая составила 24,69 млн рублей. Согласно протоколу заседания кредиторов, клуб имеет задолженность не только перед стадионом. В качестве кредиторов выступали также ООО «Логос» (задолженность — более 31,3 млн рублей), ИФНС России по Железнодорожному району города Новосибирска (14 млн рублей) и Новосибирская областная организация обшественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (1,4 млн рублей).