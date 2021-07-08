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Книжная сеть «Читай-город» судится с новосибирскими арендодателями

  • 08/07/2021, 12:00
Автор:
Новости компаний
Из-за отказа снижать плату за аренду.

Сеть книжных магазинов «Читай-город» подала иски к 25 арендодателям в разных городах России из-за их отказа снижать ставки по арендной плате на фоне пандемии. Об этом сообщил портал Retail.ru. Иски поданы на основе постановления правительства РФ № 43, предполагающего право на отсрочку оплаты аренды с марта по сентябрь 2020 года для всех арендаторов и право на уменьшение арендных ставок для компаний из списка пострадавших отраслей, к которым относится и книжная розница.

По данным Retail.ru, новосибирская компания сети «Читай-город» проиграла суд. О какой сумме задолженности идет речь и о каком конкретно магазине, корреспонденту Infopro 54 на момент публикации уточнить не удалось. По данным 2GIS, сегодня в Новосибирске работают 19 магазинов сети «Читай-город», «Буквоед» (входит в сеть). Всего в сети в разных городах России 677 книжных магазинов.

Еще одна компания — ООО «Глобус-Пресс ХХI» (Москва, ТЦ «Вешняки») — также проиграла в первой и второй инстанциях. Суд отказал истцу в требовании заключить с ТЦ дополнительное соглашение о льготах, указав, что «нельзя принудить арендодателя заключать какие-либо дополнительные соглашения против его воли». Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 8 июля. Компания сети, расположенная в Воскресенске, в первой инстанции также проиграла суд арендодателю (1,1 млн рублей).

Как отмечают представители «Читай-города», судебная система не готова рассматривать такие иски компетентно.

— Законодательство впервые в таком виде вмешивается в частноправовые отношения, и судам не понимают применения нормы. На фоне пандемии и проигрыша дел в суде сеть уже закрыла 4 магазина, под угрозой закрытия находятся еще 20 объектов, — подчеркнули в компании.

Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг отмечает, что на новосибирском рынке во время пандемии встречались случаи арендных споров, но эти процессы проходили мирно.

— Первый раз слышу о таких громких исках в адрес арендодателей. В Новосибирске такие неправомерные ситуации с арендодателями не возникали, — говорит Татьяна Гениберг.  — Да, арендаторы пытались договориться, арендодатель снижал аренду, предоставлял арендные каникулы, отсрочку на несколько месяцев — все вопросы решались индивидуально. Многие шли навстречу, подстраивались под партнеров.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей Наталья Пинигина отмечает, что в 2020 году к ним активно обращались арендаторы с просьбой помочь в получении отсрочки или в уменьшении платежей по аренде.

— По закону эта ситуация выглядит следующим образом: на отсрочку могли претендовать все в соответствии с законом, но именно на отсрочку, — поясняет она. — Ее должен был предоставить арендодатель через 30 дней с момента обращения. Правда, это действовало не с самого начала пандемии, но законопроект был принят достаточно быстро. А вот уменьшать платежи по аренде помещений или нет — это было право арендодателя, в зависимости от его имущественного положения. Многие арендодатели в Новосибирске сами шли на это, если у них была финансовая подушка.

В рамках регионального Бюро по защите прав предпринимателей судебных споров по отсрочке и снижению арендной платы не было.

 — Те обращения, которые к нам поступали, удавалось решить с арендодателями в процессе переговоров. Но с правовой точки зрения такая возможность была установлена законом. Суды в таких ситуациях действуют в соответствии с законом, — рассказывает эксперт.

Она еще раз подчеркнула, что у арендатора есть право на уменьшение арендной платы, но это не их обязанность.

— Скорее всего, исследуя данный вопрос, суд пришел к выводу, что у арендодателя такой возможности не было либо были какие процессуальные моменты, — рассуждает Пинигина. — Основываясь на законе, мы методом переговоров выясняли возможности арендодателя, и, в принципе, со всеми достаточно крупными арендодателями Новосибирска были достигнуты соглашения. Понимая сложность ведения переговоров с крупными собственниками недвижимости, управляющими, мы подключались именно к самому процессу переговоров, обращались от имени всех арендаторов и находили компромисс. Были те, кто освобождал арендаторов от оплаты на месяц, на время бизнес-простоя, те, кто на 50-70% снижал аренду, те, кто просто предоставлял отсрочку, ссылаясь на свои финансовые обязательства перед банками и перед налоговой. Подходили к данной ситуации с двух сторон (и арендаторы, и арендодатели-бизнесмены): это, наверное, лучший способ, чем судебные перспективы.

В целом, по мнению Татьяны Гениберг, подать иск на арендодателя можно — вопрос в стоимости издержек на юридические услуги. Кроме того, вероятность выигрыша такого дела в суде достаточно спорная. Арендатору нужно будет доказать, что его действительно настиг пандемийный кризис и было снижение клиентской активности. Также нужно с помощью Z-отчета показать движение денежных средств и доказать снижение выручки и прибыли. Арендатор должен доказать, что он своевременно обращался с данным вопросом к арендодателю. Но сделать это достаточно проблематично, так как Z-отчеты должны были выдаваться под роспись.

Кстати, Гениберг подчеркнула, что после пандемии рынок коммерческой недвижимости в Новосибирске занял позицию выжидания.

— На сегодняшний день очень много помещений простаивает, арендаторов мало. Если месяц назад было какое-то движение на рынке, то сейчас то ли все отдыхают, то ли боятся начинать бизнес. Мы ждем, может, осенью будет активность на рынке, — рассказывает эксперт.

Фото из группы ВК Читай-город 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : что случилось с бизнесом после пандемии читай-город судится кризис после коронавируса


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