Деревообрабатывающая компания погасила долг после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы подразделения ФССП по Колыванскому району взыскали около 750 тыс рублей с юридического лица просроченную задолженность по арендным платежам, а также штрафы в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов России по Новосибирской области.

— В отношении юридического лица возбудили исполнительное производство о взыскании денежных средств в пользу физических и юридических лиц в размере 690 тысяч рублей. После ознакомления должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства организации-должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что судебный пристав-исполнитель Колыванского подразделения вышла по месту нахождения завода. На месте был составлен акт о наложении ареста на имущество должника — автомобиль Lexus GX. Транспортное средство оставили на хранение должнику. После сбора необходимых документов на арестованное имущество, привлекли оценщика специализированной организации для подготовки внедорожника к аукционным торгам.

В связи с этим директор деревообрабатывающего завода оплатил в полном объеме задолженность по арендным платежам 690 тысяч, включая исполнительский сбор в размере 48 тысяч рублей. Кроме того юридическое лицо погасило три штрафа в области дорожного движения по 500 рублей, а также вынесенный исполнительский сбор в 10 тысяч рублей. Итого около 750 тысяч пришлось оплатить директору организации, чтобы не остаться без корпоративного автомобиля.

Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника и оставшиеся после возмещения расходов по исполнению, возвращаются должнику.

Название компании в Федеральной службе судебных приставов России по Новосибирской области корреспонденту Infopro54 назвать отказались, ссылаясь на то, что компания уже не является должником.

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