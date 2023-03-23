В Бердске выбрали главу городской администрации — Романа Бурдина

Главой администрации Бердска стал теперь уже бывший замминистра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин. Об этом сообщил редакции один из депутатов горсовета Бердска. Напомним, сегодня, 23 марта, на 16-ой внеочередной сессии депутатов горсовета в повестке значился лишь один вопрос — избрание главы Бердска. Депутаты провели тайное голосование. В итоге победил Роман Бурдин.

До голосования на сессии горсовета Бердска депутаты заслушивали финалистов, показавших лучшие результаты в первом туре, в рамках которого они соревновались по части знания законодательства и собственного проекта развития города.

Напомним, что, помимо уже названного Романа Бурдина, в «финал» вышли замглавы Искитимского района Алексей Колотий и замгендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко. При этом изначально, по неофициальым источником в качестве фаворита, поддерживаемого областной властью назывался Бурдин. Ранее в конкурсе также участвовали предприниматель Михаил Блынский, депутат Новосибирского райсовета Наталья Пшеничная и военный пенсионер Александр Трушакин.

Конкурсную комиссию представляли руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый вице-губернатор Юрий Петухов, депутат Заксобрания Зоя Родина, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, зампредседателя горсовета Бердска Сергей Лапицкий и депутат горсовета Бердска Людмила Чуркина.

Пост главы Бердска был вакантным с октября прошлого года после того, как теперь уже экс-глава города Евгений Шестернин возглавил министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Помимо Бердска, в текущем году главу должны выбрать и в Сузунском районе Новосибирской области. Прежняя глава района Лилия Некрасова в настоящее время содержится под стражей, будучи подозреваемой по уголовному делу.

Стоит отметить, что в СМИ и политической тусовке Новосибирска уже довольно много времени обсуждается вероятность того, что при отмене выборов мэра города на его место может претендовать экс-министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

Ранее редакция сообщала, как права выбора мэра лишили жителей Новосибирска.