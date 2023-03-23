Рекламодателям

В Бердске выбрали главу городской администрации — Романа Бурдина

  • 23/03/2023, 11:43
Автор:
Роман Бурдин, мэр Бердска
Как и ожидалось, им стал негласный фаворит, поддерживаемый региональной властью.

Главой администрации Бердска стал теперь уже бывший замминистра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин. Об этом сообщил редакции один из депутатов горсовета Бердска. Напомним, сегодня, 23 марта, на 16-ой внеочередной сессии депутатов горсовета в повестке значился лишь один вопрос избрание главы Бердска. Депутаты провели тайное голосование. В итоге победил Роман Бурдин.

До голосования на сессии горсовета Бердска депутаты заслушивали финалистов, показавших лучшие результаты в первом туре, в рамках которого они соревновались по части знания законодательства и собственного проекта развития города.

Напомним, что, помимо уже названного Романа Бурдина, в «финал» вышли замглавы Искитимского района Алексей Колотий и замгендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко. При этом изначально, по неофициальым источником в качестве фаворита, поддерживаемого областной властью назывался Бурдин. Ранее в конкурсе также участвовали предприниматель Михаил Блынский, депутат Новосибирского райсовета Наталья Пшеничная и военный пенсионер Александр Трушакин.

Конкурсную комиссию представляли руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый вице-губернатор Юрий Петухов, депутат Заксобрания Зоя Родина, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, зампредседателя горсовета Бердска Сергей Лапицкий и депутат горсовета Бердска Людмила Чуркина.

Пост главы Бердска был вакантным с октября прошлого года после того, как теперь уже экс-глава города Евгений Шестернин возглавил министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Помимо Бердска, в текущем году главу должны выбрать и в Сузунском районе Новосибирской области. Прежняя глава района Лилия Некрасова в настоящее время содержится под стражей, будучи подозреваемой по уголовному делу.

Стоит отметить, что в СМИ и политической тусовке Новосибирска уже довольно много времени обсуждается вероятность того, что при отмене выборов мэра города на его место может претендовать экс-министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

 

Ранее редакция сообщала, как права выбора мэра лишили жителей Новосибирска.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

889

Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : выборы мэра Бердска


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
паводок в Новосибирске

Метеорологи не уверены, что вторая волна паводка пройдет спокойно

Первая волна больших опасений не вызывает.
Читать статью >>
инвестиции в теплосети Куйбышева

Сибирская генерирующая компания вложит более полумиллиарда рублей в теплоснабжение Куйбышева

Большая часть средств пойдет на перекладку теплосетей.
Читать статью >>

«Лидерконгресс» организует проведение X Международного Сибирского транспортного форума

Всего на торги было подано три заявки.
Читать статью >>
Рынок микрофинасирования

Участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков

В связи с ужесточением требований к легальным микрофинансовым компаниям и их заемщикам.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Бизнес региона в прошлом году получил в микрофинансовых организациях 1,3 млрд рублей

За пять лет объем финансирования предпринимателей в регионе со стороны МФО вырос в три раза.
Все материалы
Лента новостей

Метеорологи не уверены, что вторая волна паводка пройдет спокойно

23/03/2023, 15:06

Депутаты предложили увеличить предельный годовой доход самозанятого в два раза

23/03/2023, 15:03

Новосибирцы на 13 месте в России по тратам на ювелирные украшения

23/03/2023, 14:53

В Новосибирске пройдут клиентские дни в Belle YOU

23/03/2023, 14:33
Популярное

В России физлицам разрешат добывать золото

23/03/2023, 15:35

Кто входит в группу риска по заболеванию туберкулезом

22/03/2023, 10:07

Новосибирская область в числе лидеров по подростковой преступности

21/03/2023, 16:13
Новости компаний

Жители поселка Плановый поблагодарили энергетиков АО «РЭС» за повышение надежности электроснабжения

23/03/2023, 15:42

ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку

23/03/2023, 14:54

Все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения

23/03/2023, 12:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска