В Новосибирске будут развивать проект области искусственного интеллекта для медицины будущего

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ начинает сотрудничать с Национальным центром физики и математики (НЦФМ) в области искусственного интеллекта для биомедицины, водородной энергетики и ядерной радиационной физики. Кроме того, обсуждается создание совместных обучающих программ. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

— Основные точки приложения — это направления, по которым вуз активно работает в программе «Приоритет 2030», связанные с энергетикой, материаловедением и искусственным интеллектом в биомедицине. Часть разработок НГТУ НЭТИ готовы к тому, чтобы нам вместе двигаться дальше», — считает Александр Сергеев, руководитель НЦФМ академик РАН.

Отмечается, что НГТУ НЭТИ добился больших достижений в области искусственного интеллекта (ИИ) для биомедицины, и сообщил об обсуждении участия вуза в проекте «Цифровой профиль здоровья».

— Учитывая грандиозность этого проекта, я полагаю, что любой университет, любой академический институт имеет амбиции войти в данный проект, — сказал Анатолий Батаев, ректор НГТУ НЭТИ.

Вторым направлением сотрудничеством является изучение устойчивости электронной компонентной базы к радиации и иным воздействиям. Эти разработки ведутся учеными НГТУ НЭТИ в сотрудничестве с предприятием «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева» (ИСС Решетнева).

Третье направление для сотрудничества — изучение изменения хрупкости сплавов трубопроводов при транспортировке водорода, что является актуальной проблемой для развития водородной энергетики.

Цифровой медицинский профиль это совокупность базовых, демографических, клинических, генетических и медико-финансовых (ОМС/ДМС) данных о пациенте, позволяющих сформировать единую картину о состоянии здоровья пациента и оказанных ему медицинских услугах с базовым набором пациентских сервисов и сервисов доступа.

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