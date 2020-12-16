Дешевле дел несовершеннолетних только содержание местных кладбищ

Перед принятием бюджета Новосибирска во втором чтении на комиссиях горсовета озвучиваются основные изменения, которые уже точно будут внесены. Так, по информации департамента финансов и налоговой политики мэрии, во-первых, предполагается общее увеличение объемов межбюджетных трансфертов на 262,6 млн рублей. Из них на ремонт автодороги на ул. Петухова-Титова будут направлены 296,6 млн, на реконструкцию здания театра Афанасьева — 52 млн, ремонт дорог — 29,4 млн, переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 26,4 млн, выплаты за классное руководство — 15,1 млн. Одновременно уменьшаются субвенции на выполнение переданных полномочий на 77,6 млн рублей.

Во-вторых, как следует из проекта постановления, ожидается общее снижение собственных доходов, увязанных с расходами, на 51,1 млн. Это произошло за счет снижения поступлений от оказания платных услуг муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования.

Наконец, предстоит уменьшение собственных доходов и расходов на 568,1 млн рублей за счет экономии по расходам из ранее зарезервированных бюджетных ассигнований.

— В связи с ограничениями на осуществление отдельных направлений расходов, связанных с коронавирусом, в результате уменьшения первоначальной стоимости контрактов при проведении конкурсных процедур по 12 ГРБСам уменьшаются бюджетные ассигнования, которые не могут быть освоены в текущем году, — сообщают в мэрии Новосибирска.

Основные параметры на плановый период предполагается изменить в связи с увеличением трансфертов на 2021—2022 годы на 241,5 млн и 84,2 млн рублей соответственно для заключения контракта на реконструкцию задания по ул. Горького, 52.

При, казалось бы, довольно «скромных» доходах и предполагающихся расходах при детальном рассмотрении проекта бюджета некоторые из депутатов обратили внимание на, наверное, уж запредельно скромные расходные статьи, причем не последние по значимости. Так, независимый депутат Сергей Бойко отметил, что на содержание городских кладбищ в бюджете заложены 700 рублей в год, на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних — 800 рублей, на проведение физкультурных и спортивных мероприятий — 1,3 тысячи рублей в год. Самая парадоксальная сумма — 100 рублей — содержание МКУ ДЕЗ. Такие данные депутат привел в эфире своего интернет-телеканала.

— Чиновник, который эту строчку добавлял, не мог открыть кошелек, достать «сотку»? — задается вопросами депутат. — Какую комиссию по делам несовершеннолетних можно организовать за 800 рублей? Или это обзвон членов комиссии? Надо мобильному оператору деньги отдать? И зачем это вообще закладываем отдельной строкой в бюджет? А кладбища? Это что, букет цветов купить? Что за спорт и физкультура за 1000 рублей? Я так понимаю, за эти деньги один раз придет тренер к мэру и проведет с ним занятие физкультурой. Если у вас на физкультуру всего 1,3 тысячи рублей, так, может, их потратить на что-то другое и не позориться? Тут вопрос не к сумме, а к тому, как деньги тратятся. 57 тысяч — на отдых детей на каникулах. На эти деньги только 3 детей съездят в лагерь. Интересно — чьих?

При этом стоит напомнить, что депутаты от оппозиции отмечали и ряд более емких статей расходов, которые они считают нецелесообразными, — на содержание автопарка мэрии, на пропаганду работы мэрии и горсовета в СМИ. По-прежнему остро стоит вопрос о взыскании с должников-застройщиков арендной платы.

Фото: pixabay.com, автор- Alexei_other