Поправки в бюджет Новосибирска

— В горсовете никто не помнит, была ли когда-то подана результативная депутатская поправка в бюджет (за последние 6 лет ни одной — определенно).

И все-таки расскажу о поданных мной 3 официальных поправках в бюджет Новосибирска. Это простые и очевидные поправки, чтобы депутатам было проще их поддержать. Цель — обкатать процедуру.

О чем мои поправки?

10 млн рублей с автопарка мэрии — на доступную среду (можно сделать доступными 100 улиц Новосибирска). Реализация этой поправки позволит привести в порядок съезды и пандусы на тротуарах и повысить доступность на 10-15 улицах каждого района города, всего сделав доступными около 100 улиц Новосибирска. Это может быть началом программы, которая так нужна нашему городу. Доступная среда —возможность беспрепятственно дойти до нужного места. Она необходима не только людям с ограниченными возможностями, но также мамам с колясками и людям старшего поколения. Наш долг — защищать эти категории жителей.

Для реализации этой поправки предлагаю частично, на 10 млн рублей, уменьшить затраты на обслуживание автопарка мэрии. Убеждена, проведение оптимизации работы этого подразделения будет ему на пользу. Уменьшить затраты можно через дополнительный перевод услуги на диспетчерское обслуживание (вместо закрепления авто за чиновником), а также через введение полного или частичного аутсорсинга и использование операторов такси, как это сделали многие крупные коммерческие структуры.

10 млн рублей с общегородских праздников — на покупку 5 грейдеров для чистки тротуаров от снега для 5 районов города. За 2 года число ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями возросло с 189 до 343 (на 81%). Число раненых возросло с 215 человек до 370 (рост на 72%). Число погибших — с 3 до 14 человек (рост на 366% или почти в 5 раз). Рост таких ДТП связан с отсутствием достаточного количества спецтехники. В зимний̆ период Новосибирску положены 1054 единицы спецтехники. Но готовы к эксплуатации на 01.10.2019 — 448 единицы, на 05.10.2020 — 310 единиц (30% от необходимого количества). Износ указанной̆ техники составляет 83,6%.

Представленная выше информация сформирована в ходе проверки, проведенной отделением дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по Новосибирску, и отражена в письме начальника отдела Госинспекции безопасности дорожного движения Е.В. Маслюка на имя председателя Совета депутатов Д.В. Асанцева от 08 октября 2020 года. В бюджете 2021-го запланированы 50 млн рублей на закупку снегоуборочной техники, что позволит приобрести 15-20 грейдеров. Это ничтожное количество, учитывая тот факт, что только за последний год выбытие снегоуборочной техники — 138 единиц, а общая нехватка составляет 744 единицы.

Конечно, вопрос закупки техники необходимо решать системно. Но в текущей ситуации предлагаю направить дополнительно 10 млн рублей на эти цели, купить 5 грейдеров для уборки тротуаров и передать их в разные районы нашего города.

Предлагаю уменьшить на 10 млн затраты на «Организацию и проведение творческих мероприятий общегородского масштаба». Общий бюджет этого раздела в 2021 году составляет 176 млн рублей. Кроме того, 156 млн заложены на статью «Разноплановые культурно-досуговые мероприятия, удовлетворяющие культурным запросам горожан». Надеюсь, горожане поддержат снижение затрат на праздники и перенос средств на снегоуборочную технику в такой критической ситуации со снегоуборкой, в которой находится Новосибирск.

1 млн рублей из затрат на СМИ (условная доля депутата Пинус) — на оснащение открытого стадиона в Академгородке. Общий объем финансирования услуг по медийному освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска в 2021 году составит около 50 млн рублей.

Предлагаю 1 млн рублей (доля депутата Н.И. Пинус) направить на оснащение открытого стадиона около Гимназии №5 в Академгородке. За счет наказов этот стадион был благоустроен, но он недостаточно оснащен спортивными элементами. У жителей имеется серьезный запрос на организацию многофункционального открытого спортивного объекта в Верхней зоне Академгородка. 1 млн рублей позволит в значительной мере продвинуться в решении этой задачи.

Я считаю, вносить поправки в городской бюджет между первым и вторым чтением, когда все уже определено — это деятельность с невысоким КПД.

Лучше сделать все, чтобы бюджет был уже вынесен с теми мероприятиями, которые хочется в нем увидеть, чем вносить в него поправки. Так поступают депутаты, которые хотят увидеть в бюджете те или иные объекты своего округа.

Для меня очевидно, что все то, что, на мой взгляд, нужно изменить в бюджете в глобальном смысле, в этом сверстанном бюджете уже никак не учесть: не добавить к доходам нацпроектов или денег от долгов от аренды. Не оптимизировать расходную часть, произведя реформирование подразделений и процессов. Это большая работа, которую нужно реализовать системно и заранее, чтобы она потом нашла отражение в бюджете города. В прошлом созыве сделать это было нереально. В этом созыве есть депутаты разных фракций, которые готовы работать на изменения. Попробуем. Посмотрим, что получится.

И вместе с тем мне захотелось попробовать использовать законные механизмы внесения поправок. Должна вам сказать, это непростая история. Мы долго разбирались с юристами и специалистами мэрии в нюансах.

Нужно понимать, доведенных до результата депутатских поправок в бюджет вообще никто в горсовете не помнит. Депутат Дмитрий Дамаев пробовал это осуществить в прошлом созыве 1 раз. Но безуспешно. До этого попытка (безуспешная) была предпринята в 2015 году. И сейчас у меня есть некоторые причины считать, что поправки не получится принять из-за внутренних правовых коллизий. В общем, это проба пера.

Посмотрим, что у нас получится.