Где за Уралом стоит разместить «города Шойгу»?

Руслан Абрамов, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова:

— Идею (Министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири 3-5 крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек) нельзя назвать популистской. Скорее безусловно необходимой. По множественным причинам, учитывая геополитическую ситуацию, а также географическое положение нашей страны.

Не дать «откусить» Сибирь.

На весь макрорегион приходится примерно 6–8 млн человек. Это катастрофически мало. Невозможно таким количеством людей обеспечить развитие огромной, а главное, стратегически важной территории. И если сегодня, пока у страны имеются сильные «мускулы», на нас не смеют посягать, то через годы никто не сможет гарантировать безопасность и целостность территории именно из-за ее экономического состояния. Ведь из развитых регионов никто не хочет уезжать, а сегодня отток населения из Сибири и Дальнего Востока крайне велик.

Моногорода или агломерации?

По идее министра обороны и главы Русского географического общества, в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек. Предполагается, что каждый из городов может отвечать за определенную сферу деятельности. Однако тут крайне важно избежать проблемы, связанной с моногородами. Данные города должны стать точками роста для макрорегионов с крупными и мощными научно-промышленными и экономическими центрами, то есть точками притяжения инвестиций, молодежи, технологий и т.д. Тогда они станут и опорными центрами для развития всей азиатской части страны.

Столицу — в тайгу?

Предложений перенести столицу и ранее было много, например, на Урал, в Сибирь, Поволжье, на Кавказ. В самой идее переноса есть здравое зерно. Во-первых, размещение столицы подальше от границ страны рационально с точки зрения военной безопасности. Во-вторых, размещение столицы в Сибири может дать дополнительный импульс развитию всего макрорегиона. Сюда потянутся инвесторы, бизнес, население и т.д.

По такому же пути пошел Казахстан, перенося столицу на север страны в Астану (Нур-Султан). При этом Алма-Ата не стала менее значимым для государства и для жителей городом и продолжает активное развитие. Полагаем, что и Москва может оставаться экономическим, инвестиционным, финансовым и культурным центром страны, не имея при этом статуса столицы.

Очевидно, без сбалансированного пространственного роста в стране невозможно эффективное развитие. Деление России по Уралу становится все более очевидным. Такое разделение на развитый Запад с его гиперцентрализацией и огромный слаборазвитый Восток с малым населением создает дисбаланс и разрушает пространственную систему страны.

Где строить?

В качестве вариантов могут рассматриваться Омская, Томская, Новосибирская, Амурская области, Хабаровский край. Их можно усилить, сплотить, чтобы далекие пригороды были больше подтянуты к экономическим центрам и получили стимулы для роста, строительства жилья и т.д. Это приведет к стягиванию местного населения в эти агломерации. Наверное, поэтому и возникает идея о строительстве новых городов.

Однако, с точки зрения развития всего Дальнего Востока и Сибири, целесообразно было бы развивать регионы менее развитые. Это, конечно, несколько удорожает проекты, так как придется на многих территориях создавать новую инфраструктуру. Однако вкупе с вышеперечисленными крупными центрами это даст мощный синергетический эффект и приведет к более ускоренному и мощному развитию всей Сибири и Дальнего Востока.

Местом размещения новых городов во втором случае могут стать Забайкалье, Приморье, северо-восточные регионы Дальнего Востока и, конечно же, Тыва.

Материал РЭУ им. Г.В. Плеханова