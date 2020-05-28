Десятки тысяч граждан должны радоваться увеличению пенсии на 87 рублей

— В официальной прессе, в социальных сетях представителей органов власти красуется новость: накопительная часть пенсии россиян увеличивается на 9%, а размер инфляции — лишь на 3-4%. Конкретную сумму этого увеличения накопительной пенсии никто не называет.

Теперь цифры. Накопительную пенсию увеличивают с 1 августа, как уже было сказано, на 9,13%. По мнению руководства страны, 80 тысяч пенсионеров должны радоваться повышению в среднем на… 87 рублей.

Что касается увеличения периода дожития, на который делятся накопленные деньги, то в 2020 году — 258 месяцев, 2021 — 264 месяца, 2022 — 270 месяцев. Получается, что накопленные на черный день копейки съест не только инфляция, но и сам период дожития.

На что рассчитан этот шум в официальной прессе и соцсетях? Исключительно на то, чтобы граждане, прочитав или услышав об этом, сказали: как хорошо работает правительство, на целых 9% увеличившее накопительную часть пенсии. Про то, что увеличивается возраст, с которого можно получать эту накопительную пенсию, как сказано выше, не сообщают. Про то, какая сумма предполагается на этой пенсии, тоже не сообщают. Считаю это чистым пиар-ходом руководства страны.