ВПП-2 аэропорта «Толмачёво» готовят к реконструкции

— Продолжается реализация большой программы по развитию «Толмачёво» со всеми сопутствующими объектами. Сегодня выполняется работа по реконструкции второй взлётно-посадочной полосы и перрона. Это позволит к 2023 году значительно увеличить пропускную способность аэропорта и создать задел для перспективного развития «Толмачёво» на 10-15 лет. Одновременно реализуется реконструкция терминала и идёт проектирование реконструкции первой ВПП, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич подчеркнул, что потребность расширения комплекса ВПП-2 назрела очень давно.

— С выполнением всех работ серьёзно изменится пропускная способность аэропорта, увеличится количество мест стоянки и будет создан определённый резерв для ремонта комплекса первой взлётно-посадочной полосы. Также это подстегнёт и грузовое, и почтовое направление развития «Толмачёво», которое сейчас идёт очень успешно. Прочностные характеристики ВПП-2 позволяют нам принимать любые воздушные суда без ограничения максимальной взлётной массы. Такими же характеристиками будут обладать новый перрон и рулёжные дорожки, — добавил Янкилевич.

Отмечается, что на объекте ВПП-2 идут уникальные цементно-бетонные работы – дорожная одежда достигнет двух метров толщины, 44 сантиметра составит собственно цементно-бетонное покрытие.

Реализация проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» осуществляется в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Проект реконструкции аэродрома «Толмачёво» разработан ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» и получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2015 году. Стоимость работ – 3,6 млрд рублей, срок выполнения – январь 2021 года.

Проект реконструкции включает развитие лётной зоны ИВПП-2 со строительством соединительных рулёжных дорожек, перрона с дополнительными 20 местами стоянок воздушных судов, сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры в целях повышения пропускной способности аэродрома. Общая площадь перрона с рулёжными дорожками по плану будет около 266 700 кв. м.

На данный момент проведены подготовительные строительные работы – обустроен строительный городок, на объект перемещён и смонтирован цементобетонный завод ELKON QM 135. Идут работы по устройству дорожных одежд на перроне и РД-N (рулёжной дорожки), по устройству земляного полотна под дорожную одежду будущего перрона, укладке кабельных линий, выносу связи, устройству водосточно-дренажной сети, строительству площадки для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области