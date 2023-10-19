Дети показали, как добрались из школы в поселок, где рухнул мост под Новосибирском

Проблема 26 местных жителей, которые утром оказались отрезаны от цивилизации из-за обрушения моста, частично решена.

Пока ребятишки были в школе, дорожные службы сделали насыпь в 400 метрах от места ЧП. Переправа теперь позволяет беспрепятственно проходить и проезжать на противоположный берег.

Напомним, об обрушении старого железобетонного моста стало известно 19 октября. Мост рухнул глубокой ночью, что позволило ЧП обойтись без человеческих жертв.

Факторов, которые повлияли на разрушение, специалисты пока не называют.

Инцидент заинтересовал Следственный комитет региона. На место выезжали представители ведомства. Они собираются дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за мониторинг и техническое состояние мостового сооружения.