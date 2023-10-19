В России могут запретить оскорбительные названия населенных пунктов

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов, передает ТАСС.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев.

На сегодняшний день в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов» установлено, что употребление искаженных наименований географических объектов недопустимо. Вместе с тем, парламентарии предлагают дополнить это положение запретом на употребление оскорбительных (в том числе нецензурной брани), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенного пункта наименований географических объектов.

Соответствующими поправками в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» депутаты предлагают передать от регионального на муниципальный уровень полномочия по переименованию населенных пунктов.

Даванков отметил, что люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта, а жители соседних городов над ними смеются.

— Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей, — добавил вице-спикер Госдумы.

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