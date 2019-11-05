«Дети солнца» театра «Красный факел» получил семь номинаций на «Золотую Маску»

Экспертный совет Национальной премии «Золотая Маска» объявил номинантов сезона 2018-2019. Спектакль «Дети солнца» Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» получил семь номинаций престижной награды в категории «Драма», сообщили в пресс-службе театра.

В числе номинаций: спектакль малой формы; работа режиссера (Тимофей Кулябин); женская роль (Дарья Емельянова за роль Елены Протасовой); мужская роль (Павел Поляков за роль Павла Протасова); женская роль второго плана (Ирина Кривонос за роль Лизы); мужская роль второго плана (Андрей Черных за роль Бориса Чепурного); работа художника (Олег Головко).

Кроме того, режиссер Тимофей Кулябин и его постановка «Русалка» в Большом театре номинированы на премию в категории «Опера».

Номинантов «Золотой маски» выбрали экспертные советы, отсмотревшие 722 драматических и кукольных спектакля из 215 городов, 386 музыкальных спектаклей из 74 городов России. В лонг-лист отобрали 81 спектакль драмтеатров и театров кукол, а также 29 спектаклей музыкальных театров.

Вручение премии пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Фото предоставлено пресс-службой театра