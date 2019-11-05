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Количество хостелов в Новосибирске сократилось на 3%

2ГИС подсчитал динамику хостелов в жилых домах через месяц после запрета.
  • 05/11/2019, 16:00
Количество хостелов в Новосибирске сократилось на 3%

1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, запрещающий оказывать гостиничные услуги в жилых домах. В основном, такие услуги предоставляют хостелы. В начале октября многие хостелы продолжали работать, несмотря на запрет. 2ГИС подсчитал, какие изменения произошли на рынке хостелов через месяц после вступления в силу закона, сообщили в пресс-службе компании.

За месяц в большинстве российских миллионников число хостелов заметно сократилось. Москва стала единственным мегаполисом, где рост рынка хостелов не остановился. К началу ноября их стало на 6% больше — с 755 до 804. Столица обеспечила небольшой прирост числа хостелов в 15 миллионниках в целом — с 1760 в октябре до 1770 в ноябре.

В остальных крупных города хостелов за месяц стало меньше. Самое значительное падение в Санкт-Петербурге — с 393 до 366 (-7%). На втором месте Красноярск — -6%.

В Новосибирске в течение месяца хостелы закрывались два хостела. По данным 2ГИС, на 1 ноября в городе осталось 62 хостела (-3%). При этом, исследование показало, что доля хостелов, расположенных в жилых домах Новосибирска увеличилась на 1% (с 36 до 37 хостелов). Доля хостелов в административных зданиях в городе не изменилась и осталась на уровне октября – 30%.

В ходе телефонного обзвона, который провели специалисты колл-центра 2ГИС в начале октября, во многих хостелах заявили, что перевели помещение в статус нежилого. В некоторых хостелах сообщили, что компания переформатировалась в квартирное бюро и сдаёт квартиру в аренду посуточно или на более длительный срок.

По данным 2ГИС, за год в мегаполисах квартирных бюро стало на 13% больше — с 900 до 977. Самый большой прирост в Волгограде (70%), Нижнем Новгороде (44%) и Москве (36%). В Новосибирске количество квартирных бюро увеличилось с 77 до 98 (27%).

Фото: pixabay.com, автор- JayMantri

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