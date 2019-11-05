Рейтинг кредитоспособности Новосибирска подтвержден на уровне ruА-, прогноз «Стабильный»

Рейтинг кредитоспособности города Новосибирска вновь подтвержден на уровне ruА-, прогноз «Стабильный». Сообщение об этом появилось на официальном сайте агентства 1 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отмечает, что муниципалитет обладает высоким уровнем ликвидности, которая в том числе подтверждается прогнозируемыми остатками средств на счетах и открытыми кредитными линиями. Поэтому рисков с покрытием бюджетного дисбаланса нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2019 года объем долговых обязательств Новосибирска составил 20,8 млрд рублей, отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за последние 12 месяцев 85,8 %. Отношение расходов на обслуживание долга к налоговым и неналоговым доходам за 2018 год составляет 5,4 %. Доля краткосрочного долга, предстоящего к погашению в ближайшие 12 месяцев, составляет 14,8 %. Структура долгового портфеля умеренно диверсифицирована. Почти половина долга представлена облигационными займами с погашением в 2020-2027 гг.

Помимо этого, в октябре Новосибирск вновь вышел на облигационный рынок и разместил очередной облигационный займ, что позволит рефинансировать более дорогие банковские кредиты, сократить расходы на обслуживание долга и удлинить профиль долга.

Начиная с 2019 года, с целью увеличения доходной части городских округов, законом субъекта РФ был установлен единый норматив отчислений в размере 10 % по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Таким образом дополнительное поступление в бюджет города по итогам года составит около 1 млрд рублей, что может оказать позитивное влияние на рейтинговую оценку, считает агентство.

— Оценивая экономику города, «Эксперт РА» отмечает, что основное влияние на результаты оказывают предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством, на долю которых приходится 74,3 % всего объема отгруженной продукции. По итогам 2019 года ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства до 321,5 млрд рублей. Рейтинговое агентство характеризует Новосибирск как административный центр Новосибирской области, крупнейший транспортный узел Западной Сибири. На его территории расположена важнейшая сортировочная железнодорожная станция. Диверсифицированная экономика с развитым промышленным сектором и широкой налоговой базой обеспечивает умеренно высокий уровень налоговых и неналоговых доходов – 66 % по итогам 2018 года, — подчеркнули в мэрии.

Фото: Ростислав Нетисов