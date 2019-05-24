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«Сбербанк страхование» прогнозирует «взрывной» рост киберстрахования

  • 24/05/2019, 18:39
Российский рынок страхования киберрисков может достичь 8-10 млрд рублей к 2025 году, прогнозирует СК «Сбербанк страхование».

«Сбербанк страхование» прогнозирует «взрывной» рост киберстрахованияГлавными стимулами развития этого сегмента станут рост киберугроз на фоне развития цифровых технологий, совершенствование законодательства в сфере защиты данных и повышение информационной культуры граждан и предпринимателей.

Число киберпреступлений в России постоянно растет. По данным МВД, в 2018 году их стало на 92% больше, чем в 2017 году. По данным ФинЦЕРТа Банка России, в 2018 году было совершено 417 тыс. несанкционированных операций с использованием платежных карт на общую сумму 1,3 млрд рублей. Это на 31,4% больше в количественном и на 44% — в денежном выражении по сравнению с 2017 годом. По оценкам Сбербанка, к 2022 году ко всемирной сети будет подключен 1 трлн устройств, а ущерб от кибератак для мировой экономики может вырасти до $8-10 трлн в год.

— Основные риски для бизнеса — это утечка данных и простои производства из-за DDoS-атак, воздействия вредоносных вирусов и применения злоумышленниками методов социальной инженерии, – отмечает директор по рискам ООО СК «Сбербанк страхование» Владимир Новиков. – По экспертным оценкам, средний ущерб от киберинцидента для крупных компаний составляет 11 млн рублей, для малого и среднего бизнеса — 1,6 млн рублей. Столкнувшись с киберинцидентами, компании увеличивают бюджеты на безопасность. Помимо этого, постепенно начинает формироваться спрос на защиту от киберугроз при помощи страхования.

Объем российского рынка киберстрахования измеряется сегодня десятками миллионов рублей, однако в ближайшие годы аналитики ООО СК «Сбербанк страхование» ожидают стремительного развития этого сегмента. Основной вклад в формирование «моды»  внесут, скорее всего, крупные компании, однако основной объем и спрос будут формировать малые и средние предприятия, а также физические лица — все, кто пользуется смартфоном.

— Мы ожидаем «взрывного» роста рынка киберстрахования в пятилетней перспективе, к 2025 году доля этого сегмента в общероссийских сборах по страхованию не-жизни может составить около 0,5-0,7%, – отмечает Владимир Новиков.

ООО СК «Сбербанк Страхование» первой в России предложила массовые продукты по страхованию киберрисков. Так, в 2017 году компания включила в пакет страхования для малых предприятий риск перерыва в производстве в результате кибератак. В конце 2018 года компания предложила этот вид страхования физлицам, включив риск киберугроз в продукт по страхованию банковских карт. За полгода действия такие полисы оформили уже около 2 млн клиентов.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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