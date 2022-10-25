Детская школа искусств «Муза» представляет проект «Вселенная – орган»

Уникальный проект «Вселенная – орган» – это форум всероссийского масштаба.

Проект «Вселенная – орган» включает в себя концертную и научную части. В рамках концертной части проекта запланированы выступления юных органистов в городах Сибири: Барнауле, Новосибирске, Томске, Красноярске. Одна из основных задач этой части форума – познакомить жителей городов сибирского региона с творчеством юных исполнителей на органе из разных уголков нашей страны и из Казахстана: это Москва, Саратов, Новосибирск, Астана. Молодым талантам, в свою очередь, представится уникальная возможность музицировать на настоящих трубных органах.

В ходе научной части проекта «Вселенная – орган», на научной конференции, будут обсуждаться все острые вопросы современного обучения игре на органе. Этот инструмент очень сложен. Не случайно раньше приобщение к игре на органе начинали после 18 лет. В наше время появились электронные органы, а вместе с этим – и возможность обучения детей более раннего возраста, например, с 7-8 лет. Это ставит перед педагогами ряд совершенно новых задач, пути решения которых будут также обсуждаться в ходе научной части форума. Конференция в рамках проекта «Вселенная – орган» состоится 28 и 29 октября на базе Детской школы искусств №20 «Муза» (Новосибирск).

История, музыка, звучание органных труб, новые имена талантливых исполнителей, творчество, вдохновение – все это объединится в уникальном проекте «Вселенная – орган».

Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Возраст: 12+