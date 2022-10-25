В СО РАН запущена первая очередь линейного ускорителя для синхротрона СКИФ

В Новосибирской области успешно стартовали натурные испытания линейного ускорителя — одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа). Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. В дальнейшем это позволит запустить СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства.

141259 По словам директора ИЯФ СО РАН Павел Логачев, это самый первый и самый сложный этап в формировании пучка.

— Самое важное, что все это мы сейчас делаем в нашей стране, вся работа по изготовлению уникального инструментального производства, выработке технологий производится в одном месте, и все этапы для получения первого пуска электронов успешно пройдены, — подчеркнул Логачев.

В ходе мероприятия специалисты отметили, что до настоящего момента ИЯФ СО РАН производил отдельные элементы комплекса, теперь успешно стартовали натурные испытаний линейного ускорителя. Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов — установки класса «мегасайенс», источника синхротронного излучения поколения «4+» — позволит получить новые фундаментальные знания о строении вещества на микро- и наноуровнях, а значит, быстрее и эффективнее решать задачи биологии, медицины, химии, катализа. Полученные технологии будут применяться в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике и военно-промышленном комплексе.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Ранее редакция сообщала, что Sitronics примет участие в создании суперкомпьютера в Новосибирске.