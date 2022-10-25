США угрожают России новыми санкциями

Вслед за ЕС, который уже ввел дополнительные ограничительные меры в отношении России и Ирана за дроны, Вашингтон готовит новые санкции против Москвы и Тегерана.

В ЕС утверждают, что обладают доказательствами использования беспилотников из Ирана в ходе ведения СВО РФ в Украине — как против военных, так и против гражданских объектов. Теперь же аналогичное заявление сделали и власти США.

По сообщению РЕН ТВ, в планах США поднять вопрос об иранских дронах в ООН.

Отмечается, что новый пакет антироссийских санкций и санкций против Ирана призван усложнить «опасные поставки оружия в Россию».

Кремль, в свою очередь, отвергает обвинения относительно закупки дронов в Иране, заверяя, что Россия использует исключительно свои беспилотники. То же самое утверждают и власти Ирана.

24 февраля РФ объявила о начале СВО по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с чем ряд западных стран незамедлительно и поэтапно стали вводить санкции.