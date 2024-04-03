Детские коляски массово воруют у поликлиник в Новосибирске

Новосибирские мамы с грудничками столкнулись с весьма специфичной проблемой при походе с ребенком в поликлинику. Женщина берет малыша на руки, оставляет коляску у входа, а когда собирается идти домой, то обнаруживает, что детского транспортного средства уже нет.

Сибирячки сообщают, что угонщик колясок завелся под окнами детской поликлиники № 2 на Бориса Богаткова. При этом, стоит отметить, что мамочки не бросают свое имущество где попало, а ставят на специально отведенной парковке.

Кто за это в ответе?

Один из последних инцидентов произошел у поликлиники в начале апреля. Сибирячка зашла с ребенком в больницу, а спустя час обнаружила, что коляска исчезла.

― Где-то в 10:55 мы зашли в поликлинику. В поликлинике мы были около часа. В 12 я вышла, коляски, к сожалению, уже не было, —рассказала изданию Om1.ru Наталья.

Женщина в слезах кинулась к администрации медицинского учреждения. Там ей ясно дали понять, что не несут ответственности за пропажу. Установить вора тоже будет проблематично, потому что камер видеонаблюдения в больнице нет.

― Мне сказали: «Вызывайте полицию». Администрация бездействует. Охраны тоже нет. А куда нам тогда коляски девать? Подъезжать с ними к кабинетам врачей? Представляете, сколько будет грязи в поликлинике тогда? Это не выход совершенно, ― говорит Наталья.

Недетский интерес

К сожалению, Наталья стала не первой жертвой таких угонщиков. В конце января подобная неприятность произошла с другой жительницей Новосибирска. У мамочки на спецпарковке у больницы кто-то утащил санки.

Женщина тогда написала заявление в полицию и там ей сообщили, что у подобных краж уже массовый характер. Кто-то конкретно повадился воровать под окнами медучреждений. В Минздраве мамочке пояснили, что обязательно установят видеонаблюдение в первом квартале 2024 года. Но обещанного, как известно, три года ждут.

А между тем многие знают, что санки, коляски, велосипеды ― это достаточно дорогое приобретение, особенно для молодой семьи.

Кроме того, женщины сталкиваются с трудностями доставки малыша домой. Нести на руках младенца, укутанного по всем сибирским погодным причудам, дело очень нелегкое.

Официально

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что заявление по фактам кражи колясок поступало.

― Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного противоправного деяния. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

Если этот предприимчивый рецидивист все-таки найдется, то ему грозит до двух лет лишения свободы. Не факт, конечно, что украденное имущество получится найти и вернуть владельцам. Вероятно, что детский транспорт уже давно продан на сайтах объявлений.