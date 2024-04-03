Кража ГБР пистолета и часов возле кальянной в Новосибирске попала на видео

В Новосибирске избитые сотрудниками агентства безопасности «Гвардия» возле кальянной мужчины обвинили их в краже дорогих часов, наушников Apple AirPods, кошелька и травматического пистолета.

На камеры видеонаблюдения, установленных на соседнем здании, видно, как люди в форме охранников шмонают карманы лежащего на земле мужчины. Со слов пострадавшего, ГБРовцы забрали наушники, кошелек и часы.

Так же видеозапись зафиксировала, как один из гвардейцев залезает через заднюю левую дверь в Мерседес одного из пострадавших, забирает что-то, кладет в карман и уходит.

— В салоне автомобиля на заднем сиденье лежал травматический пистолет. Я не собирался его использовать. Просто он всегда в машине лежит, у меня на него разрешение. Пистолет пропал после того, как охранник побывал в машине, — рассказал Infopro54 владелец Мерседеса Дмитрий.

Конфликт между сибиряками и сотрудниками агентства безопасности «Гвардия» произошел 20 января возле кальянной. Дмитрий и трое его друзей приехали забрать домой своих товарищей, у которых произошел конфликт с работниками заведения — те вызвали ГБР, чтобы помогли избавиться от пьяных посетителей.

Когда конфликт был уже сглажен и вопрос решен, охранники с дубинками напали на приехавших мужчин. Избиение безоружных продолжалось до тех пор, пока на них не осталось живого места.

— Меня сначала избивали дубинками возле моей машины. Затем, как мешок, перетащили через дорогу, там запинывали, потом оттащили в конец здания и там продолжили. Перетащив к другим, уже лежавшим на земле в наручниках, продолжили наносить удары руками и ногами, прыгали на наших головах, — вспоминает собеседник.

Все трое парней после потасовки с многочисленными травмами попали в больницу. ЧП попало видео. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение полномочий работниками частной охранной организации с применением насилия, либо с использованием оружия или специальных средств и повлекшее тяжкие последствия» и «Кража».

Подробности инцидента и того, как пострадавшие добились возбуждения уголовных дел читайте в материалах Infopro54.