«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары после запроса ФАС

Сеть магазинов «Детский мир» после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировала стоимость некоторых предметов одежды и обуви на уровне января этого года, передает газета «Ведомости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее ведомство получило от граждан обращения по поводу повышения стоимости товаров в «Детском мире». Ритейлеру направили запрос и потребовали предоставить данные для анализа обоснованности подорожания продукции. Сеть объяснила это увеличением денежных обязательств и расходов, отменой всех промоакций и высоким спросом со стороны клиентов.

До этого «Детский мир» ограничил наценки на некоторые товары из категорий «детское питание», «кормление и уход», а также «подгузники и гигиена». Предельный размер добавочной стоимости таким образом был снижен в среднем на 16%, рассказали в ФАС.

Цены на товары и услуги в России стали расти после 24 февраля, когда страна начала военную операцию в Донбассе и на Украине, за что другие государства ввели против нее санкции, а более 400 иностранных компаний объявили о полной или частичной остановке деятельности на российском рынке.

Ранее президент России поручил членам правительства и ФАС отслеживать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Он также подчеркнул необходимость обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. В первую очередь, по его словам, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях и товарах первой необходимости.