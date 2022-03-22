Мост через реку Ирмень капитально отремонтируют

Мост является железобетонным капитальным сооружением, веденным в эксплуатацию в 1968 году. Неудовлетворительная оценка его технического состояния обусловлена несоответствием габарита проезда категории автомобильной дороги, значительным износом несущих конструкций сооружения (нарушение работы гидроизоляции проезжей части, разрушение защитного слоя ж/б конструкций, деградация бетона и т.д.) и снижением общей грузоподъёмности моста, пояснили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

В 2019-2020 годах вследствие неконтролируемого пропуска паводковых вод наблюдалось возникновение размыва грунта русловых опор, способствующего потери устойчивости конструкции. В целях предупреждения возникновения аварийной ситуации в 2020 году силами эксплуатирующей организации ООО СК «Сиб-М» произведен комплекс работ по засыпке образовавшихся промоин бутовым камнем. Кроме того, в рамках подготовки объекта к пропуску весеннего паводка подрядной организацией в марте 2021 года и 2022 года повторно выполнен комплекс противопаводковых мероприятий.

В целях улучшения технического состояния искусственного сооружения на основании заключенного контракта между ГКУ НСО ТУАД и ООО «Изыскатель-МТ» разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт мостового перехода через реку Ирмень. Реализация объекта запланирована на 2022-2023 годы после прохождения проектно-сметной документации государственной вневедомственной экспертизы и утверждения итоговой сметной стоимости капитального ремонта моста.