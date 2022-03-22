Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

«Газпромнефть-Графитек» — дочернее предприятие «Газпром нефти» по реализации проекта — стало резидентом особой экономической зоны «Авангард» в Омской области, сообщает пресс-служба компании.

— Предприятие «Газпромнефть-Графитек» специализируется на принципиально новом для Омской области производстве — выпуске графитированных электродов. Для региона это очередной импульс к развитию индустриального сектора экономики и отраслей — химии и нефтехимии, — говорит генеральный директор ОЭЗ «Авангард» Виктор Соболев.

Высокотехнологичное предприятие обеспечит российскую металлургическую промышленность ключевым элементом для выпуска высокосортной стали — сверхмощными электродами.

— Реализация проекта создания в Омске современного и эффективного производства графитированных электродов имеет стратегическое значение для промышленности страны: в среднесрочной перспективе «Газпромнефть-Графитек» обеспечит импортонезависимость российской металлургии при выпуске электростали, — поясняет генеральный директор «Газпромнефть-Графитек» Александр Панов. — Кроме того, новое предприятие станет одним из ключевых производственных комплексов в особой экономической зоне «Авангард», что будет способствовать появлению в Омской области дополнительных высококвалифицированных рабочих мест и комплексному развитию экономики региона.

Проектная мощность предприятия — свыше 45 тысяч тонн графитированных электродов в год. Сырьем станет нефтяной кокс, производство которого начнется на омском нефтеперерабатывающем заводе компании после запуска комплекса глубокой переработки нефти.

— Сегодня нам как никогда важно развивать собственное производство. В прошлом году при федеральной поддержке мы запустили в регионе площадку, где сосредоточим производства, выпускающие импортозамещающую продукцию для нужд предприятий на территории страны. Одно из ее ключевых преимуществ — расположение в непосредственной близости от крупных нефтехимических предприятий. Это открывает резидентам возможность построения оптимальных логистических схем, — комментирует губернатор Омской области Александр Бурков.

Дополнительным преимуществом проекта являются высокие экологические параметры продукции: применение современных электродов позволяет сократить в два раза углеродный след при производстве стали.

Новый завод «Газпромнефть-Графитек» будет интегрирован в единый производственный кластер компании «Газпром нефть» в Омской области, объединяющий высокотехнологичные предприятия: Омский НПЗ, Омский завод смазочных материалов, а также проект создания первого в России производства катализаторов нефтепереработки.