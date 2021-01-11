В Новосибирск идет очередное похолодание

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 11 января на территории города Новосибирска ожидается снег, местами метели, понижение температуры воздуха до -21°С, ночью до -28°С. На дорогах – гололедица, снежные заносы. Понижение температуры продолжится 12 января, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

11 января: температура ночью -16..-18°С, днем -13..-15°С с понижением в течение дня до -19..-21°С, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью местами умеренный снег, местами метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

12 января: температура ночью -24..-28°С, днем -24..-26°С, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Преимущественно без осадков.

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