Девелопмент под видеоконтролем

Опытом внедрения диджитал-сервисов в управление бизнесом делится директор ООО «Отелит Плюс» Венера Лысянская.

— Венера, ваша компания одной из первых в Новосибирске начала разворачивать систему видеоконтроля на своих объектах. С чем было связано это решение?

— Группа компаний «Отелит Девелопмент» работает с разными объектами коммерческой недвижимости. В нашем портфеле сотни помещений: от киосков и прилавков уличной торговли до крупных торговых центров. Именно поэтому мы решили взять объекты под видеоконтроль, чтобы получать оперативную информацию о трафике, состоянии объекта, прилегающей к нему территории, качестве уборки, вывозке мусора и прочем, а также быстро реагировать на любые нештатные ситуации, желательно без выезда на объект.

— Но в вашем портфеле есть и строящаяся недвижимость…

— Да, и здесь вопрос оперативного контроля еще более актуален. Нам было важно получать информацию о строящихся объектах в режиме онлайн: о ходе работ, взаимодействии с подрядчиками и т.д., чтобы отслеживать сроки выполнения и качество.

— Где были установлены первые видеокамеры?

— В ТЦ «Sunday» на Выборной, 89/8. На тот момент это был самый большой объект в портфеле недвижимости ГК «Отелит Девелопмент». Именно на нем мы решили оценить стоимость услуги, протестировать вложенные в систему затраты и их эффективность, посмотреть, насколько обоснованной будет трансляция технологии на объекты меньшей площади. Критерием выбора объекта также была возможность подключения ТЦ к надежному каналу широкополосного доступа в интернет.

— В Новосибирске довольно много компаний работает на рынке услуг видеосвязи. Как выбирали поставщика?

— Мы изучили много предложений. В итоге оказалось, что никто не смог обеспечить подключение всех камер со всех объектов недвижимости к одной учетной записи. Лично для меня была очень важна опция получения информации в режиме онлайн не только на компьютер, но и на телефон, чтобы даже в дороге я могла мониторить ситуацию на всех наших площадках. В результате мы решили сотрудничать с «Электронный город Бизнес» (бренд ООО «Новотелеком»). Сегодня эта компания является нашим основным партнером по услугами видеоконтроля.

— Можете оценить эффективность реализации пилотного проекта?

— Мы получили инструменты для решения всех прописанных в договоре задач. Инженеры «Электронный город Бизнес» установили систему, обеспечивают бесперебойность ее работы: любой сбой, любая поломка исправляется в течение часа-полутора.

Каких-то «цифровых» итогов работы мы не подводили. У нас никогда не было задачи монетизировать эту услугу, сэкономить рабочие часы, деньги на бензин. Нам было важно получать информацию для оперативного управления, чтобы в любой момент времени знать — на наших объектах все в порядке. Это сложно измерить деньгами. Когда все можно видеть из одного устройства, с простого приложения, которое не подвисает и доступно на любой платформе, — это, пожалуй, самое важное в работе.

— В итоге вы решили тиражировать полученный опыт на остальные объекты компании?

— Да, мы решили, что это необходимо. Условия по B2B, на которых мы работаем с «Электронный город Бизнес», на наш взгляд, очень гибкие и лояльные — во всяком случае, для нас. Мы периодически общаемся с другими участниками рынка видеосвязи, но пока никто не сделал более интересного предложения.

— Столкнулись ли вы со сложностями при реализации проекта?

— Чаще всего сложности возникали при подключении к видеосвязи строящихся площадок. Далеко не везде есть возможность разместить оборудование для видеонаблюдения. Еще одна проблема — локация. Мы идем в те районы города и области, которые интересны нашим заказчикам-предпринимателям, и далеко не всегда получается синхронизировать этот процесс с развитием «Электронный город Бизнес». Да, после объединения с ООО «ЭР-Телеком» компания также начала расширять географию своей работы более активно, но пока «белых пятен» достаточно много. Например, сервис видеосвязи от этого оператора не доступен на улице Бронной, где мы недавно запустили торговый объект. На Порт-Артурских переулках — здесь нам приходится привлекать других поставщиков. И с ними, кстати, у нас возникает немало вопросов как по качеству связи, так и по скорости устранения неполадок. Если бы эти территории закрывал «Электронный город Бизнес», мы бы не искали другие варианты.

— Выберите один ключевой фактор при взаимодействии с подрядчиком?

— Наверное, все-таки удобство на первом месте. Когда всю информацию можно видеть с одного устройства, с простого приложения, где можно сделать снимок с фрагмента видео, скачать видео или посмотреть историю записей в любой момент — находясь в машине, например, — это, пожалуй, самое важное для меня в работе.

Фотографии предоставлены ООО «Новотелеком»