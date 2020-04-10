«Медсанчасть-168» начала забор анализов на COVID-19

Многопрофильная клиника «Медсанчасть-168» открыла забор анализов на наличие коронавируса человека COVID-19 (SARS-CoV-2), сообщили в пресс-службе клиники. Отмечается, что забор анализов проводится только с выездом на дом по Новосибирску, Краснообску, Бердску, Искитиму. Бригады работают без выходных.

— При выезде на дом исключается контакт с возможными носителями вируса. Это актуально для тех, кто соблюдает режим самоизоляции. Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР используется мазок из горла или носовой полости, — рассказали в клинике.

Собранный материал направляется в сертифицированную лабораторию. На данный момент клиника заключила договоры с несколькими лабораториями Новосибирска.

На этой неделе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, что в организациях региона можно проводить анализ до 1300 проб на коронавирус. По ее словам, в ближайшее время этот показатель должен был увеличится еще на 300-500 проб.

Фото предоставлено пресс-службой клиники