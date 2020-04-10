Эксперты составили рейтинг жилых комплексов Новосибирска с панорамными видами

Чаще всего панорамные виды в квартирах предлагают новостройки класса элитный (85,2%) и бизнес-класса (87,3%). Однако и среди жилых комплексов класса эконом доля новостроек, которые имеют квартиры с панорамными видами, составляет 78,9%, а доля новостроек комфорт класса 83,8%, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

В целом по стране с каждым годом доля новостроек с панорамными видами растёт и на данный момент составляет 82,2%. Для ЖК, строительство которых началось в 2019 году, доля составляет уже 83,7%, а для ЖК класса элитный вообще 100%.

Лидером по доле ЖК с панорамными видами стала Удмуртская Республика, где доля составила 96,7%. Второе и третье место заняли Липецкая область и Приморский край, где доли ЖК с панорамными видами составили 96,4% и 94,9% соответственно.

В Новосибирской области доля ЖК с панорамными видами составляет 83,8%, а в самом Новосибирске такая доля составляет 88,3%.

Лучшие жилые комплексы с панорамными видами в Новосибирске предлагают ГК Стрижи и Брусника.

ЖК Эволюция — проект комплексной застройки в Заельцовском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 101 балл, что является лучшим показателем среди всех ЖК Новосибирской области.

Застройщик жилого комплекса, ГК Стрижи, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода —5 баллов из 5 возможных. Является третьим по объемам текущего строительства застройщиком Новосибирской области. Входит в ТОП‑200 крупнейших застройщиков России.

ЖК Квартал на Декабристов — проект комплексной застройки в Октябрьском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 100 баллов. В целом среди всех ЖК Новосибирской области проект занял второе место.

Застройщик жилого комплекса, Брусника, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5 баллов из 5 возможных. Является лидером Новосибирской области по объемам текущего строительства. Входит в ТОП‑50 крупнейших застройщиков России.

Третье место занял ЖК Квартал на Никитина — еще один проект комплексной застройки от Брусники в Октябрьском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 97 баллов.

Фото с сайта ЕРЗ