Девочка получит компенсацию за нападение собаки под Новосибирском

Прокуратура добилась компенсации для ребёнка, пострадавшего от нападения собаки.

В Тогучинском районе 30 апреля 2024 года на малолетнюю девочку напала собака.

– Девочке причинены телесные повреждения в виде рваных ран и нравственные страдания, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Хозяин собаки не обеспечил должные условия выгула своего четвероногого питомца, которые предотвратили бы нападение. Напомним, что по закону владелец животного несет ответственность за него.

Правоохранители подали иск в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с владельца собаки.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать 30 тысяч рублей.

Прокуратура будет контролировать фактическое исполнение решения суда.

Ранее редакция сообщала о том, что питбуль напал на женщину, которая защищала своего питомца в Новосибирске.