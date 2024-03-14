Питбуль напал на женщину, которая защищала своего питомца в Новосибирске

Инцидент с участием домашней собаки произошел в центре города на Красном проспекте. Около дома №77б сибирячку и ее пса атаковал агрессивный питбуль.
― С бойцовской собакой гулял молодой мужчина. Неожиданно пес сорвался с поводка и накинулся на своего сородича. Женщина пыталась защитить питомца. В итоге ― у нее предварительно оскольчатый перелом ноги, ― сообщил очевидец в паблике «АСТ54».
Хозяин питбуля с огромным усилием оттащил животное от пострадавшей и поспешил скрыться с места происшествия. Он даже не вернулся потом, чтобы оказать женщине помощь.
Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства, а также владелец буйного питбуля.
Фото: freepik.com — wirestock
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