Питбуль напал на женщину, которая защищала своего питомца в Новосибирске

Инцидент с участием домашней собаки произошел в центре города на Красном проспекте. Около дома №77б сибирячку и ее пса атаковал агрессивный питбуль.

― С бойцовской собакой гулял молодой мужчина. Неожиданно пес сорвался с поводка и накинулся на своего сородича. Женщина пыталась защитить питомца. В итоге ― у нее предварительно оскольчатый перелом ноги, ― сообщил очевидец в паблике «АСТ54».

Хозяин питбуля с огромным усилием оттащил животное от пострадавшей и поспешил скрыться с места происшествия. Он даже не вернулся потом, чтобы оказать женщине помощь.

Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства, а также владелец буйного питбуля.