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«Зарплатная гонка» подстегнула рост зарплат в Новосибирске более чем на 20%

  • 12/09/2024, 17:30
Автор: Юлия Данилова
«Зарплатная гонка» спровоцировал рост зарплат в Новосибирске более чем на 20%
Самые низкие зарплаты в регионе предлагают специалистам из сфер «наука» и «образование».

По итогам августа средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 65790 рублей, что на 26% больше, чем в августе прошлого года. При этом, зарплатные ожидания самих сибирских соискателей составляют 60 000 рублей.

—  Второй год подряд идет так называемая «зарплатная гонка», — поясняет руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. — Ведется серьезнейшая конкурентная борьба за квалифицированный персонал. Определяющую роль для соискателей играет именно уровень зарплаты. Отсюда и ее стремительный рост.

При этом, в самой выигрышной позиции, по словам Эсауленко, оказались «синие воротнички», то есть работники физического труда. Именно им предлагают самые высокие зарплаты.

Добавим, что к самым высокооплачиваемым сотрудникам в регионе сегодня относятся представители направлений «Добыча сырья» (медиана предлагаемых зарплат — 139,5 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (133,7 руб.), «Высший и средний менеджмент» (120 тыс. руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (103 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (97,3 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (96,2 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (92,3 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (83 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (81,8 тыс. руб.), «Информационные технологии» (78,4 тыс. руб.), «Маркетинг, реклама, PR» (70,6 тыс. руб.), «Закупки» (68,2 тыс. руб.), «Продажи, обслуживание клиентов» (67,8 тыс. руб.).

Самые низкие зарплаты предлагают специалистам из сфер «Наука, образование» (в среднем 45 тыс. руб.).

Аналитики сервиса Gderabota.ru заявили, что модальная зарплата (Зарплата, которая встречается в определённой выборке чаще всего. — Ред.) в регионе не превышает 50 тысяч рублей. 25,2% вакансий идут из сфер с зарплатой на 27,9-37,9 тысяч меньше, чем среднестатистический заработок жителей области.

— Больше всего в регионе предложений о работе поступает из сферы продаж —  13,3%, — утверждают специалисты сервиса, — 11,9% заняла рабочая сфера. Вместе это 174,7 тысячи вакансий за полгода, модальная зарплата которых колеблется от 40 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты Gderabota.ru отметили, что годовая инфляция на июль 2024 в Новосибирске составила 9,93%, что значительно превышает темпы роста зарплат в регионе. Согласно аналитике вакансий, средняя зарплата выросла с января по июль 2024 года на 6193 рубля — 9,2%, а модальная осталась на уровне января.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска заманивают сотрудников вакансиями с проживанием.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : рост зарплат дефицит кадров


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