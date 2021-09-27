Девочке с ДЦП требуется специальная коляска

— Дочка родилась недоношенной, перенесла кровоизлияние в головной мозг. Затем развилась гидроцефалия, в пять месяцев пришлось делать операцию – устанавливать шунт. Майя росла и развивалась с отставанием, но врачи говорили, что она перспективная. Мы много занимались здоровьем дочери, ездили на курсы массажа и реабилитации, сделали операцию на тазобедренных суставах. К пяти годам Майя научилась стоять, сама держала игрушки, все понимала, начала говорить. Но когда дочке исполнилось семь, у нее случился микроинсульт. Майя полностью ослепла и утратила все навыки, которых мы так долго добивались. Несмотря на лечение, состояние дочки остается тяжелым: она может только лежать, сидеть ей трудно и больно, — рассказывает мама Майи Екатерина Щеглова.

Врачи рекомендуют купить коляску с откидывающейся спинкой и специальными ремнями – в ней Майя будет сидеть в правильном положении.

— Майя не может сидеть самостоятельно, ей нужна специальная коляска с дополнительными видами поддержки и спинкой, откидывающейся почти до горизонтального положения. Такая коляска обеспечит ребенку правильное положение, безопасность и комфорт, — говорит Оксана Черемных, невролог реабилитационного центра «Шагаем вместе» (Новосибирск).

По данным Русфонда, на покупку специальной коляски не хватает 392 369 рублей. Семья Майи не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Пожалуйста, помогите нам! — просит Екатерина.

Помочь Майе можно по ссылке.