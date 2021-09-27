Водители без ОСАГО должны оплачивать вред, причиненный другим автовладельцам в ДТП

Сегодня гражданам, игнорирующим необходимость покупать ОСАГО, полагается штраф в 800 рублей и предписание, согласно которому нужно устранить нарушение в десятидневный период. По мнению руководителя комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрея Крупнова, самое главное наказание для людей, которые разъезжают по дорогам, не имея действующего договора – полная материальная ответственность за ущерб, причинённый второй стороне в ДТП, поскольку именно этот риск покрывает ОСАГО.

— Водитель, который ездит без действующего договора страхования автогражданской ответственности, создаёт повышенный риск для других участников движения. Если такой нарушитель стал виновником ДТП, он должен, во-первых, полностью компенсировать за свой счёт причинённый другим участникам движения ущерб, а во-вторых, тут же исполнить свою обязанность по приобретению страхового полиса ОСАГО. Тариф в этом случае должен быть максимальным, включая надбавку за пониженную ответственность водителя – благодаря нынешней индивидуализации тарифов каждый платит так, как ездит, а значит страховщики вполне могут назначать водителям без полисов более высокую цену на страховку. Дополнительным плюсом такого подхода станет пополнение страховых резервов, то есть увеличение доли средств, предназначенных для компенсации ущерба водителям, за счёт виновников такого ущерба без перекладывания расходов на добросовестных страхователей, — считает Андрей Крупнов.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что по данным РСА за январь-июль 2021 года страхователями заявлено на 18% больше убытков (1,08 млн штук) чем за аналогичный период прошлого года (0,91 млн штук). Всего за первые 7 месяцев текущего года против аналогичного периода 2020 года, доля урегулированных убытков увеличилась на 12%, составив 1,03 млн штук против 1,16 млн штук, а совокупная сумма выплат выросла на 5%, составив 81,59 млрд рублей против 77,58 млрд рублей.