В Новосибирске продлевают режим повышенной готовности

— На минувшей неделе в Новосибирской области было зарегистрировано 1170 случаев коронавируса. Уже третью неделю выявляемость по ковиду находится на одном уровне. При этом мы вступаем в эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу. Еженедельно количество случаев ОРВИ прирастает. Ситуация сложная и требует применения профилактических мероприятий, в том числе против коронавируса, — сообщил на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Он предложил губернатору Новосибирской области рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности.

— Поддерживаю ваше предложение. Ситуация не предполагает расслабления. Очевидно, что четвертая волна будет. Пока не понятно какая, но будет, — согласился глава региона Андрей Травников. — Продление режима повышенной готовности поддерживаем.

Губернатор поручил минздраву подготовить соответствующие документы и вынести их на рассмотрение правительства области.

Пока режим повышенной готовности действует в Новосибирской области до конца сентября. Решение об этом глава региона принимал в июне, на три месяца.

По данным областного минздрава, на 26 сентября в регионе было зарегистрировано 164 заболевших (нарастающим итогом 63028 случаев), с выздоровлением выписано 39 человек (50115). Летальных исходов за сутки 13, нарастающим итогом — 2951 случаев. В стационарах на лечении находится 1796 пациентов, из них 8 — на ИВЛ. На 27 сентября привито 733929 человек — 68% от поступившей в регион вакцины. Завершили вакцинацию 688 тыс человек, из них 60 тыс привито однократно вакциной «Спутник Лайт». Доля вакцинированных в регионе 55,7% от плана. От гриппа привито 300 тыс человек, 17.3% от плана. За 37 неделю в области зарегистрировано 24822 случая ОРВИ, что выше эпидпорога.

Глава министерства образования региона Сергей Федорчук сообщил, что в системе среднего образования области за неделю зарегистрировано 148 заболевших, из них 131 ребенок и 17 учителей, 91 класс выведен на дистанционное обучение. В детских садах выявлен 31 заболевший: 22 ребенка и 9 взрослых. В среднем профессиональном образовании 42 заболевших: 7 сотрудников и 35 студентов. На больничном находится 486 работников системы образования. По ОРВИ на 26 сентября полностью приостановлена деятельность одной школы и одного детского сада. Частично — 54 детсадов и 18 школ.

На минувшей неделе на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Самойлова подчеркивала, что регион серьезно отстает в темпах вакцинации от плана. Сегодня в среднем в день прививаются первым компонентом около 2 тысяч человек. В результате пока вакцинацией первым компонентом охвачены 724 тысячи человек или 54% от плана. Этого мало для формирования иммунной прослойки. Такими темпами регион сможет достичь плановых показателей только к сентябрю 2022 года. Самойлова подчеркивала, что до достижения коллективного иммунитета говорить о стабилизации ситуации с ковидом невозможно, а значит и о снятии ограничительных мер.