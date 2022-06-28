Рекламодателям

Девочке с сахарным диабетом 1-го типа требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

  • 28/06/2022, 14:51
Русфонд
Необходимо собрать — 161 784 рубля.

Вика Шанина родилась здоровой, росла подвижной, ходила в детский сад, занималась в модельном агентстве. Но в 7 лет поставили диагноз «сахарный диабет».

— Вика все время хотела пить, стала больше есть и при этом худела. Результат анализа крови подтвердил наши опасения: у дочки оказался повышенный уровень сахара в крови. Ей поставили диагноз «сахарный диабет», начали вводить инсулин. С тех пор обязательным условием стало непрерывное отслеживание уровня глюкозы в крови, — рассказывает мама Вики Ирина Шанина. — Единственным выходом для нас стала система, которая помогает постоянно контролировать уровень глюкозы в крови без всяких проколов.

У Вики сахарный диабет протекает нестабильно, с частыми эпизодами повышения уровня сахара в крови, особенно в ночное время.

— Использование системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы поможет девочке избежать опасных для жизни состояний и снизить риск развития осложнений, — говорит Лариса Санникова, детский эндокринолог государственной Новосибирской областной клинической больницы (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость датчиков к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год составляет 161 784 рубля. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Для нашей семьи траты непосильные: я была вынуждена уволиться, чтобы помочь Вике приспособиться к новым условиям жизни, ухаживаю за ее двухлетней сестренкой, у мужа заработок совсем небольшой. Просим вас о помощи! — просит Ирина.

Помочь Вике можно по ссылке.

Фото из архива семьи

568

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирская

Зарегистрированы еще два кандидата на довыборы

На этот раз — от партий.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем

Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В области снова продлили ограничительные мероприятия

Еще на три месяца — до конца сентября.
Читать статью >>
новости бизнеса

Интеллектуальный транспорт: как «Ростелеком» помогает развивать дорожную отрасль Сибири

На IX Международном Сибирском транспортном форуме «Ростелеком» показал новинки для управления пассажирским транспортом и грузоперевозками.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

В арбитраж поступил иск почти на 600 млн рублей

28/06/2022, 18:15

Зарегистрированы еще два кандидата на довыборы

28/06/2022, 17:01

Чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем

28/06/2022, 16:39

В области снова продлили ограничительные мероприятия

28/06/2022, 16:26
Популярное

Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

27/06/2022, 15:31

Финансовый гороскоп на июль

27/06/2022, 15:16

Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя

27/06/2022, 11:39

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В Банке «Левобережный» снизили ставку по льготной ипотеке до 6,5% годовых

28/06/2022, 17:58

ВТБ: мошенники научились заставлять клиентов менять настройки сим-карт под видом сотовых операторов

28/06/2022, 15:47

АО «РЭС» обеспечит электричеством 6 новых школ в Новосибирске

28/06/2022, 09:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска