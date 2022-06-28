Девочке с сахарным диабетом 1-го типа требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

Вика Шанина родилась здоровой, росла подвижной, ходила в детский сад, занималась в модельном агентстве. Но в 7 лет поставили диагноз «сахарный диабет».

— Вика все время хотела пить, стала больше есть и при этом худела. Результат анализа крови подтвердил наши опасения: у дочки оказался повышенный уровень сахара в крови. Ей поставили диагноз «сахарный диабет», начали вводить инсулин. С тех пор обязательным условием стало непрерывное отслеживание уровня глюкозы в крови, — рассказывает мама Вики Ирина Шанина. — Единственным выходом для нас стала система, которая помогает постоянно контролировать уровень глюкозы в крови без всяких проколов.

У Вики сахарный диабет протекает нестабильно, с частыми эпизодами повышения уровня сахара в крови, особенно в ночное время.

— Использование системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы поможет девочке избежать опасных для жизни состояний и снизить риск развития осложнений, — говорит Лариса Санникова, детский эндокринолог государственной Новосибирской областной клинической больницы (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость датчиков к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год составляет 161 784 рубля. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Для нашей семьи траты непосильные: я была вынуждена уволиться, чтобы помочь Вике приспособиться к новым условиям жизни, ухаживаю за ее двухлетней сестренкой, у мужа заработок совсем небольшой. Просим вас о помощи! — просит Ирина.

Помочь Вике можно по ссылке.