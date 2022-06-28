Разновидности домкратов

Магазинов, где можно купить домкрат в Казани, много. Продавцы предлагают различные виды оборудования. Поэтому перед покупкой желательно ознакомиться с особенностями каждой разновидности.

Винтовые модификации

Устройства бывают двух видов – ромбические и телескопические. Их грузоподъемность может составлять от 500 кг до 3 тонн. Винтовые модификации удобны своей компактностью, поэтому обычно именно этот тип оборудования встречается в багажнике транспортного средства.

Основной элемент устройства – винт с грузоопорной чашкой, который вращается с помощью рукоятки. В зависимости от направления вращения, подхватная рукоятка поднимается или опускается. Стоит отметить, что грузоподъемность винтовых модификаций может достигать 15 тонн. Среди основных преимуществ этих домкратов следует выделить:

высоту подъема и значительный рабочий ход;

небольшие габариты и вес.

Для тех, кто хочет купить недорогой домкрат в Казани, винтовые устройства – оптимальный вариант. Несмотря на невысокую цену, они надежны, устойчивы и прочны. Эти системы могут функционировать без дополнительных подставок.

Реечные модели

Их основой является стальная рейка с предусмотренной опорной чашкой для груза. Основная особенность этих модификаций – низкое положение подъемной площадки. Поднятый груз удерживается с помощью стопорного устройства.

Реечный домкраты бывают:

рычажными;

зубчатыми.

Рейка первых выдвигается качающимся рычагом. Зубчатые механизмы отличаются от реечных. В них вместо рычага используется шестеренка, вращающаяся через редуктор с помощью приводной рукоятки.

Для надежной фиксации груза используется храповик с «собачкой». Реечные модификации бывают одно-, двух- и трехступенчатые. Последние рассчитаны на подъем груза свыше 15 тонн. Устройства универсальны и легко ремонтируются.

Гидравлические домкраты

Тем, кому нужно купить домкрат для авто в Казани для автомастерской, следует обратить внимание на гидравлические модификации. Их грузоподъемность может составлять до 200 тонн. Среди преимуществ следует выделить устойчивость, компактность и плавность хода.

Благодаря гидравлической системе, для подъема достаточно совершать небольшое усилие. Конструкция довольно жесткая, что положительно отражается на ее надежности. Среди минусов следует выделить сложность механизма и его ремонта, а также небольшую высоту, на которую можно поднимать груз.

Пневматические системы

Подходят на случаи, когда между грузом и опорой небольшой зазор. Это идеальный вариант для ремонта на неровной и рыхлой поверхности. Устройства работают за счет подачи сжатого воздуха.

Грузоподъемность оборудования зависит от рабочего давления. Максимальный показатель составляет 5 тонн. Основной недостаток «пневматики» – высокая стоимость.