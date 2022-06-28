В Новосибирске создадут предприятие по производству оборудования для лучевой терапии

— В рамках форума «Технопром» (Пройдет в Новосибирске в конце августа. — Ред.) планируются к заключению проекты в рамках международного сотрудничества и проектов MegaScience. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничестве по производству импортозамещающего оборудования для лучевой терапии онкологических заболеваний. Это чрезвычайно чувствительная отрасль экономики, которая сильно зависит от импорта оборудования из Европы и США, — сообщил в ходе пресс-конференции программный директор Международного форума технологического развития «Технопром» Сергей Санников.
О какой компании идет речь и сумму инвестиций в проект до подписания соглашения — Санников сказать отказался, но отметил, что производство импортозамещающего оборудования будет размещено в Новосибирске.
хаба от ГК «МедИнвестГрупп», сообщали в компании.
Новосибирские ученые ИЯФ СО РАН много лет также развивают технологии в рамках бор-нейтронозахватной терапии рака и создают ускорительный источник нейтронов для онкоклиники Блохина. В августе 2021 года сообщалось, что Минобрнауки РФ подготовит комплексный проект по терапии онкозаболеваний. Его основой будет новосибирская разработка по бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).
Стоит также отметить, что в рамках «Технопрома» в Новосибирске пройдет отдельное мероприятие — «Инновации в медицине». Его организатором выступает госкорпорация «Росатом».
Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые провели эксперимент по лечению животных от онкологии.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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