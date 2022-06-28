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В Новосибирске создадут предприятие по производству оборудования для лучевой терапии

  • 28/06/2022, 14:59
Автор:
новости Новосибирска
В рамках импортозамещения.

— В рамках форума «Технопром»  (Пройдет в Новосибирске в конце августа. — Ред.) планируются к заключению проекты в рамках международного сотрудничества и проектов MegaScience. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничестве по производству импортозамещающего оборудования для лучевой терапии онкологических заболеваний. Это чрезвычайно чувствительная отрасль экономики, которая сильно зависит от импорта оборудования из Европы и США, — сообщил в ходе пресс-конференции программный директор Международного форума технологического развития «Технопром» Сергей Санников.

О какой компании идет речь и сумму инвестиций в проект до подписания соглашения — Санников сказать отказался, но отметил, что производство импортозамещающего оборудования будет размещено в Новосибирске.

Новости Новосибирска

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Напомним, в апреле в Новосибирске начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. Инициатором проекта выступила группа компаний «МедИнвестГрупп». Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Площадь центра — более 1 тысячи кв. м. На площадке установлены четыре линейных ускорителя последнего поколения импортного производства. На очереди — открытие Клинико-диагностического центра с центром амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП, на 3,5 тысячи кв. м, запуск циклотронно-радиохимического комплекса, который позволит дать старт центрам высокоточной ПЭТ/КТ диагностики в Новосибирске и в Омске. Идет работа над проектом онкологического диспансера, который завершит формирование сибирского онкологического хаба от ГК «МедИнвестГрупп», сообщали в компании.

Новосибирские ученые ИЯФ СО РАН много лет также развивают технологии в рамках бор-нейтронозахватной терапии рака и создают ускорительный источник нейтронов для онкоклиники Блохина. В августе 2021 года сообщалось, что Минобрнауки РФ подготовит комплексный проект по терапии онкозаболеваний. Его основой будет новосибирская разработка по бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).

Стоит также отметить, что в рамках «Технопрома» в Новосибирске пройдет отдельное мероприятие — «Инновации в медицине». Его организатором выступает госкорпорация «Росатом».

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые провели эксперимент по лечению животных от онкологии.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Промышленность Медицина Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : производство онкология медицина инвестиции


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