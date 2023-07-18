Девятилетнему Богдану Буракову с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Богдан родился раньше срока в тяжелом состоянии. Его слух, зрение и все реакции были нормальные, он рано начал говорить. Но малыш отставал в физическом развитии: к году сам не садился, на ножки не вставал, мышцы рук и ног были сильно скованны.

— Богдану поставили диагноз «детский церебральный паралич». По совету врачей я взялась за лечение и восстановление сына, возила его на курсы реабилитации в томский детский центр, в том числе два раза за счет помощи Русфонда. Я всем очень признательна за это! Ребенок мой окреп, научился стоять, начал ходить, держась за руку, сам ест, умывается, одевается, ездит на специальном велосипеде, — рассказывает мама Богдана Ольга Ильина.

По словам Ольги, Богдан успешно окончил второй класс по обычной школьной программе, он хорошо считает в уме, увлекается сборкой конструкторов, разбирается в устройстве автомобиля.

— Он общительный, ладит с друзьями, мечтает быть самостоятельным. Но мне приходится его сопровождать в школе, так как сын не ходит без поддержки, — говорит Ольга.

Богдану нужна реабилитация – врачи уверены: если продолжать лечение, он сможет ходить сам.

— У Богдана ДЦП, мальчик не ходит самостоятельно. В связи с неврологическими проблемами он нуждается в продолжении реабилитационного лечения. Для выработки навыка самостоятельного передвижения необходимо нормализовать тонус мышц, улучшить координацию движений и равновесие в положении стоя и сидя, — говорит невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 464 рубля. Семья Богдана не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Следующий курс уже назначен на лето, но я не в силах оплатить его. Мы живем на пособие по инвалидности, небольшие алименты, я плачу из материнского капитала за учебу в техникуме старшей дочери. Сын тоже строит планы на будущее, но для их осуществления надо твердо стоять на ногах в прямом смысле слова. Пожалуйста, помогите сыну осуществить его мечты! — просит Ольга.

Помочь Богдану можно по ссылке.