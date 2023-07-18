Автобус с туристами врезался в фуру на трассе в Новосибирской области

На месте ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом работают экстренные службы.

Травмированных пассажиров доставили в медицинское учреждение.

— В 14:58 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области поступила информация об аварии с участием автобуса и фуры. Столкновение произошло в Чулымском районе на участке федеральной трассы Р-255, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По оперативным данным, в рейсовом автобусе находилось 19 человек. Водителя грузовика зажало в кабине и вытаскивать его пришлось с помощью спасателей. Чтобы исключить возгорание пожарные тут же отключили автомобильные аккумуляторы.

В причинах столкновения сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.