Автобус с туристами врезался в фуру на трассе в Новосибирской области

На месте ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом работают экстренные службы.
Травмированных пассажиров доставили в медицинское учреждение.
— В 14:58 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области поступила информация об аварии с участием автобуса и фуры. Столкновение произошло в Чулымском районе на участке федеральной трассы Р-255, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
По оперативным данным, в рейсовом автобусе находилось 19 человек. Водителя грузовика зажало в кабине и вытаскивать его пришлось с помощью спасателей. Чтобы исключить возгорание пожарные тут же отключили автомобильные аккумуляторы.
В причинах столкновения сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
— Автодорога Р-255 не перекрывалась, — добавили в МЧС.
Фото предоставлено ГУ МЧС по Новосибирской области
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