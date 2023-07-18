Рекламодателям

Автобус с туристами врезался в фуру на трассе в Новосибирской области

  • 18/07/2023, 16:55
Автобус с туристами врезался в фуру на трассе в Новосибирской области
В результате аварии пострадали трое взрослых и один ребенок.

На месте ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом работают экстренные службы.

Травмированных пассажиров доставили в медицинское учреждение.

Автобус с туристами врезался в фуру на трассе в Новосибирской области— В 14:58 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области поступила информация об аварии с участием автобуса и фуры. Столкновение произошло в Чулымском районе на участке федеральной трассы Р-255, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По оперативным данным, в рейсовом автобусе находилось 19 человек. Водителя грузовика зажало в кабине и вытаскивать его пришлось с помощью спасателей. Чтобы исключить возгорание пожарные тут же отключили автомобильные аккумуляторы.

В причинах столкновения сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

— Автодорога Р-255 не перекрывалась, — добавили в МЧС.

Фото предоставлено ГУ МЧС по Новосибирской области

330

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : туристы ДТП Автобус


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Налоговики в Новосибирске будут консультировать участников СВО и членов их семей
16/07/23 9:22
Депутаты сельсовета Новосибирской области после отпуска вернулись на СВО
16/07/23 9:12
Вернувшийся с СВО житель Бердска открыл кузнечную мастерскую
14/07/23 11:07
Девятилетнему Богдану Буракову с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Девятилетнему Богдану Буракову с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 225 762 рубля.
Читать статью >>
Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за заболевания, похожего на лихорадку денге

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за заболевания, похожего на лихорадку денге

Основными переносчиками лихорадки являются комары.
Читать статью >>
Коллекторы могут получить до 10 лет лишения свободы за насилие или угрозу его применения к должникам

Коллекторы могут получить до 10 лет лишения свободы за насилие или угрозу его применения к должникам

Участники рынка сомневаются в эффективности наказания в рамках новой инициативы для «черных» коллекторов, а цивилизованный коллекшен давно работает по жестким правилам.
Читать статью >>
В Новосибирске выставлены на торги 9 участков под застройку в микрорайоне Клюквенный

В Новосибирске выставлены на торги еще 9 участков под застройку в микрорайоне Клюквенный

Общая площадь земель, выставленных на торги превышает 34,1 га.
Читать статью >>
Аграрии Новосибирской области застраховали около 100 тысяч га посевов

Аграрии Новосибирской области застраховали около 100 тысяч га посевов

Общая площадь посевов в регионе в 2023 году составила более 2,3 млн га.
Читать статью >>
Главэкспертиза согласовала проект нового кампуса в НГУ

Главэкспертиза согласовала проект нового кампуса в НГУ

Он будет построен в рамках нацпроекта уже в 2024 году.
Читать статью >>
Новоколледж приглашает абитуриентов

«Новоколледж», которому отказано в аккредитации, ищет абитуриентов в школьных чатах

Учебное заведение приглашает даже тех, кто не сдал ОГЭ.
Читать статью >>
дороги из цементобетона

В Сибири предлагают строить больше дорог из цементобетона

Эксперты заявляют, что они более долговечны, безопасны и выгодны с экономической точки зрения.
Читать статью >>
103-й сезон «Красного факела»: сюрпризы и открытия «Сибирского МХАТа»

103-й сезон «Красного факела»: сюрпризы и открытия «Сибирского МХАТа»

Публицист Дмитрий Овчинников — о театре, о прошедшем и новом сезоне.
Читать статью >>
Новосибирские пчеловоды вновь жалуются на гибель пчел из-за обработки полей

Новосибирские пчеловоды вновь жалуются на гибель пчел из-за обработки полей

Пока жалобы поступили из двух районов области.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Кондратьев: В Новосибирске планируется построить 15 млн кв. м жилья

Алексей Кондратьев: В Новосибирске планируется построить 15 млн кв. м жилья

На 170 площадках, выделенных под комплексное развитие территорий.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В Новосибирске взлетели цены на такси

18/07/2023, 17:38

Ученые Академгородка создают наноматериалы для борьбы с раковыми опухолями

18/07/2023, 17:18

Девятилетнему Богдану Буракову с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

18/07/2023, 17:10

Пятилетний мальчик выпал из окна в Татарске пока гостил у тети

18/07/2023, 16:26

В прокуратуре назвали районы Новосибирска и области, где мигранты чаще всего совершают преступления

18/07/2023, 16:14

Мэр Новосибирска запустил опрос о судьбе пешеходной улицы Ленина

18/07/2023, 15:13

ФСБ задержали наглого мигранта при попытке подкупить оперативника

18/07/2023, 14:45

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за заболевания, похожего на лихорадку денге

18/07/2023, 14:36

Следователи задержали прораба, который допустил гибель 15-летнего альпиниста на стройке в Новосибирске

18/07/2023, 14:31

Коллекторы могут получить до 10 лет лишения свободы за насилие или угрозу его применения к должникам

18/07/2023, 14:05

Суд арестовал новосибирского подрядчика, который допустил к работе 15-летнего альпиниста

18/07/2023, 14:00

В Новосибирской области стали известны суммы выплат многодетным семьям к школе

18/07/2023, 14:00

Новосибирские коммунисты назвали своих кандидатов в сенаторы

18/07/2023, 13:57

В Новосибирской области резко увеличилось число авиакатастроф

18/07/2023, 13:22

Новосибирский метрополитен не досчитался 200 млн на строительстве станции «Спортивная»

18/07/2023, 13:17

Новосибирские ученые с помощью нейросети могут узнать причины возникновения рака на уровне клеток

18/07/2023, 13:11

В Новосибирске выставлены на торги еще 9 участков под застройку в микрорайоне Клюквенный

18/07/2023, 12:59

Андрей Травников рассказал о планах на развитие территории около четвертого моста

18/07/2023, 12:24

За смерть 15-летнего альпиниста на стройке в Новосибирске ответят подрядчики

18/07/2023, 12:15

Директор МКУ «Кировское» ответит в суде за взятки от коммерсантов

18/07/2023, 11:33
Популярное

Сменивших гражданство могут обязать выплачивать компенсацию

18/07/2023, 15:04

Цены на соки и газировки станут выше из-за падения курса рубля

18/07/2023, 10:56

За выгул собак без намордника придется заплатить штраф

17/07/2023, 14:31

Россиян призвали немедленно поменять пароли в соцсетях

17/07/2023, 12:28

28 июля самый эпатажный артист 90-х ШУРА выступит в родном Новосибирске с программой мегахитов

14/07/2023, 14:00

Легендарная группа “Фактор 2” даст концерт в Новосибирске

14/07/2023, 12:19
Новости компаний

ВТБ профинансировал более 13 млн квадратных метров жилья за первое полугодие 2023 года

18/07/2023, 16:32

Спрос на туристические услуги у россиян вырос на 13%

18/07/2023, 15:23

Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

18/07/2023, 15:19

Кредит для МСБ без залога до 20 млн рублей

18/07/2023, 13:23

Локомотив экономики – работы журналистов о горнодобывающей отрасли принимаются в номинацию «Горный ПРОфиль» конкурса «Сибирь.ПРО»

18/07/2023, 11:39

Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный кредитный портфель до 7,8 млрд рублей

18/07/2023, 11:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска