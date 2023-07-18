Ученые Академгородка создают наноматериалы для борьбы с раковыми опухолями

Сегодня многие противораковые лекарства направлены на замедление или прекращение деления клеток злокачественных опухолей. Но одновременно они часто оказывают пагубное воздействие на сосуды, сердце человека, имеют множество других побочных эффектов.

Новая разработка ученых Академгородка – помочь тяжелобольным людям с минимальными потерями для общего здоровья справиться с опухолью. Это наночастицы. Разработали несколько видов — на основе диоксида кремния, карбоната кальция (входит в состав обычного мела). Биосовместимый и биоразлагаемые материалы. Пористая структура новых веществ дает возможность «нагрузить» их лекарственным средством. Такие микроскопические «капсулы» по кровотокам, как по дорогам, попадают в нужные клетки и освобождаются там от «груза».

— Наночастицы карбоната кальция с магнитным ядром можно направлять с помощью внешнего магнитного поля. После накопления в опухоли они способны локально нагреваться и вызывать гибель раковых клеток. Мало того, раковые клетки обладают особыми рецепторами и буквально притягивают к себе такие наночастицы, — рассказала младший научный сотрудник лаборатории структурной биологии ИХБФМ СО РАН Виктория Попова.

Биоматериалы уже протестировали на мышах. Учёные предполагают, что наночастицы могут быть эффективны на любой стадии рака, для лечения всех чувствительных к ним видов опухолей.

Результат наработок ученых Академгородка будет полезен сотням тысяч больных в России. По данным Росстата, с 2015 года в России ежегодно фиксируется более ста тысяч случаев онкологических заболеваний.