Диагностика и лечение синовита коленного сустава

Врачи сети клиник «Здравствуй» помогут вылечить это заболевание. Но в первую очередь они установят причины его развития и на основе поставленного диагноза подберут эффективную терапию.

Виды синовита и особенности протекания заболевания

Суставная полость заполняется экссудатом, в результате чего сочленение сильно увеличивается в размерах.

Окружая суставы со связками, синовиальная оболочка, гарантирует им защиту, синтезирует смазку, уменьшающую трение в процессе движения.

В большинстве случаев заболевание начинает прогрессировать в крупных суставах. Проверить суставы, и пройти курс лечения позвоночника можно в специализированной клинике.

Синовит классифицируют на инфекционный и неинфекционный.

Первая разновидность развивается при попадании в синовиальную оболочку с кровью возбудителя, к примеру, из другого очага инфекции в организме. Зачастую синовит являет собой осложнение гнойных и воспалительных процессов.

Неинфекционная разновидность данного заболевания может быть вызвана:

травмами;

аллергией;

патологиями эндокринной системы;

нейрогенными факторами.

Травматическими синовитами чаще всего страдают спортсмены.

Аллергические возникают на фоне пневмонии, бронхита.

Нарушение метаболизма – еще одна возможная причина синовита.

К нейрогенным факторам относят сильный стресс либо осложнения неврологического характера.

Обычно синовит поражает один сустав или связку, множественная патология встречается редко.

Специалисты сети клиник «Здравствуй» сумет установить истинную причину синовита коленного сустава.

Симптомы синовитов

К главным симптомам синовита относят:

боль при физических нагрузках;

увеличение температуры тела;

общее недомогание;

снижение подвижности в зоне поражения;

изменение суставных контуров.

Некоторые из этих признаков могут быть более выраженными по сравнению с другими. При инфекционных синовитах симптоматика всегда более явная и проявляется она внезапно, с резким увеличением температуры тела. В суставе возникает боль и чувство распирания, он быстро отекает. Помимо этого, появляются признаки интоксикации – бледнеют кожные покровы, начинает болеть голова.

Развитие неинфекционных синовитов более медленное. Симптомы зависят от причины появления заболевания. Обычно первым признаком становится дискомфорт в пораженной зоне, боль при нагрузке.

Патология развивается за несколько дней, постепенно появляются отеки, боль нарастает, а суставы деформируются.

При легких формах протекания заболевания симптомы в условиях отсутствия нагрузок могут исчезать, в редких случаях возможно самопроизвольное выздоровление.

Диагностика

Чтобы подтвердить диагноз, пациенту делают пункцию: обезболивают и прокалывают тонкой иголкой суставную полость, выполняя последующий забор синовиальной жидкости. Ее подвергают микроскопическому и цитологическому исследованию, чтобы установить причину патологии. Если во взятом на анализ материале обнаруживается возбудитель, определяют его восприимчивость к лекарственным препаратам.

Результаты пункции дают возможность выработать правильную тактику терапии.

Синовит является менее распространенной патологией опорно-двигательного аппарата по сравнению с артритом и остеоартрозом, но они обладают схожей клинической картиной. По этой причине врач может посчитать необходимым проведение дополнительного обследования, например, рентгенографии сустава и ультразвука. Это даст возможность отличить синовит от других патологий.

Терапия синовита коленного сустава

Терапию и диагностику синовита осуществляет врач-хирург. При выявлении этого заболевания важно не допустить его перехода в хроническую форму.

Особенность терапии и продолжительность зависят от тяжести недуга и индивидуального состояния здоровья.

При легкой форме врач может просто забинтовать сустав, чтобы лишить его подвижности до того момента, пока организм самостоятельно не справится с воспалительным процессом.

Если ситуация серьезная, назначают пункцию, чтобы удалить лишнюю жидкость и ввести внутрь лекарства, снимающие воспаление.

Препараты для введения в суставную полость подбирают исходя из результата анализа суставной жидкости, с учетом возможной аллергии.

При обнаружении в ходе исследования бактерий, устанавливают их чувствительность и включают в состав лекарств антибиотики.

Правильно подобранная смесь препаратов позволяет справиться с воспалением и добиться полного излечения с сохранением подвижности сустава.

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