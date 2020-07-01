В мае средний размер ипотечных кредитов в Новосибирской области подрос на 5,3%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,47 млн. руб. По сравнению с предыдущим месяцем в мае данный показатель немного вырос — на 2,9% (в апреле 2020 года — 2,40 млн. руб.), сообщили в пресс-службе НБКИ.

В пресс-службе напомнили, что в апреле по сравнению с мартом средний чек ипотечного кредита, напротив, сократился – на 8,2% (в марте 2020 года он был на уровне 2,60 млн. руб.). Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года он фактически остался без изменений, увеличившись всего на 1,2% (в мае 2019 года – 2,45 млн. руб.).

В мае 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,08 млн. руб.), Московской области (4,04 млн. руб.), Санкт-Петербурге (3,26 млн. руб.), Приморском крае (3,26 млн. руб.), а также в Ленинградской области (2,99 млн. руб.).

В Новосибирской области средний размер ипотечных кредитов в мае составил почти 2,33 млн рублей (2,21 млн рублей в апреле текущего года).

При этом динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования оказалась разнонаправленной. Так, в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года лидером роста среднего чека по ипотеке оказался Краснодарский край (+32,4%). Среди регионов с наиболее выросшим средним размером ипотечного кредита также были отмечены Вологодская область (+14,5%), Санкт-Петербург (+6,5%), А также Новосибирская (+5,3%) и Ленинградская (+4,8%) области. В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, продолжил сокращаться, в том числе, в Москве (-4,6%), Ростовской области (-4,6%), Ставропольском крае (-4,5%), а также в Самарской (-4,2%) и Оренбургской (-3,6%) областях.

— После довольно существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле, в мае этот показатель начал постепенно восстанавливаться, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. С другой стороны, ипотечное кредитование стимулируется за счет снижения ставок как по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. А таким заемщикам банки делегируют более значительные суммы денег.

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