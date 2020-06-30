Первый пикет рестораторов

— Сегодня около общественной приемной правительства Новосибирской области прошел одиночный пикет, на который решился сотрудник одного из новосибирских ресторанов. Это не спланированная акция, а личная инициатива доведенного до отчаяния человека. Ему не на что покупать еду, нечем оплачивать квартиру и кредиты, — прокомментировала сегодняшнюю акцию протеста директор бара GUEVARA Яна Невская.

Как зовут протестующего и в каком ресторане он работает, Невская говорить отказалась, отметив, что любые действия подобного рода сегодня чреваты как для человека, так и для организации.

— Нам бы очень не хотелось, чтобы организация и протестующий оказались под прицелом правоохранительных органов. Но одно могу сказать точно — это только первая ласточка, — говорит собеседник InfoPro54. — К сожалению, власть отказывается с нами сотрудничать, не идет на диалог. Мы не говорим о бизнесе, о заработке, а о том, что региональная власть абстрагировалась и не замечает тысячи людей, которые из-за карантина оказались на улице. Не исключаю, что на улицу на пикеты выйдут и другие люди. Подчеркиваю: это не оппозиционеры, а официанты, повара, бармены, которым просто нечего есть. Это крик отчаяния рядового сотрудника общепита Новосибирска.

Напомним, 26 июня «Федерация рестораторов и отельеров Сибири» (ФРИО) обратилась с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Рестораторы писали, что период запрета на работу предприятий HoReCa в регионе после 28 июня превысит 90 дней. Это мировой рекорд по ограничению работы отдельной отрасли — таких прецедентов в мировой практике еще не было. Авторы письма просили помочь отрасли добиться ясности по срокам открытия летних площадок общепита.

26 июня губернатор Новосибирской области подписал постановление о продлении ограничительных мер на территории региона до 1 августа. В список предприятий, оставшихся на карантине, по-прежнему входят ТЦ, компании общепита, фитнес-индустрии.

По данным оперативного штаба, на утро 30 июня в регионе зарегистрированы 5985 случаев инфицирования СOVID-19 (+109 за последние сутки), скончались 3 человека. В отделениях реанимации находятся 88 пациентов, на ИВЛ — 22.

Фото из группы рестораторов в WhatsApp